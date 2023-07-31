Россиянам назвали преимущества оплаты цифровым рублем

Доцент Валишвили: цифровой рубль делают выгодным нулевая комиссия и контроль ЦБ

01 августа 2023 в 05:16 Размер текста - 17 +

Цифровой рубль предназначен для платежей и переводов без комиссии Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Для цифрового рубля доступны наличный и безналичные расчеты, работа кошелька даже без доступа к интернету и прозрачные транзакции без комиссий под контролем Центробанка. О преимуществах платежного средства сообщил доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили. «Цифровыми рублями можно расплачиваться налично или безналично, также они обладают рядом достоинств в сравнении с привычными платежными средствами: нулевой комиссией для переводов через цифровой кошелек вне зависимости от местонахождения, отсутствие привязки к конкретным банкам и их условиям. Также кошелек будет работать в офлайн-режиме, что позволит расплачиваться даже при отсутствии интернета», — цитирует слова Валишвили агентство «Прайм». По данным эксперта, все транзакции будут прозрачны и контролироваться Центробанком России. Ранее URA.RU сообщало о том, что закон о внедрении цифрового рубля, подписанный президентом России Владимиром Путиным, вступит в силу 1 августа. У рубля будет три формы — наличная, безналичная и цифровая. Платежное средство предназначено прежде всего для платежей и переводов, с ним нельзя будет открыть вклад и получить кредит, пишет RT.

Для цифрового рубля доступны наличный и безналичные расчеты, работа кошелька даже без доступа к интернету и прозрачные транзакции без комиссий под контролем Центробанка. О преимуществах платежного средства сообщил доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили. «Цифровыми рублями можно расплачиваться налично или безналично, также они обладают рядом достоинств в сравнении с привычными платежными средствами: нулевой комиссией для переводов через цифровой кошелек вне зависимости от местонахождения, отсутствие привязки к конкретным банкам и их условиям. Также кошелек будет работать в офлайн-режиме, что позволит расплачиваться даже при отсутствии интернета», — цитирует слова Валишвили агентство «Прайм». По данным эксперта, все транзакции будут прозрачны и контролироваться Центробанком России. Ранее URA.RU сообщало о том, что закон о внедрении цифрового рубля, подписанный президентом России Владимиром Путиным, вступит в силу 1 августа. У рубля будет три формы — наличная, безналичная и цифровая. Платежное средство предназначено прежде всего для платежей и переводов, с ним нельзя будет открыть вклад и получить кредит, пишет RT.