Россиянам назвали преимущества оплаты цифровым рублем

Для цифрового рубля доступны наличный и безналичные расчеты, работа кошелька даже без доступа к интернету и прозрачные транзакции без комиссий под контролем Центробанка. О преимуществах платежного средства сообщил доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили.
«Цифровыми рублями можно расплачиваться налично или безналично, также они обладают рядом достоинств в сравнении с привычными платежными средствами: нулевой комиссией для переводов через цифровой кошелек вне зависимости от местонахождения, отсутствие привязки к конкретным банкам и их условиям. Также кошелек будет работать в офлайн-режиме, что позволит расплачиваться даже при отсутствии интернета», — цитирует слова Валишвили агентство «Прайм». По данным эксперта, все транзакции будут прозрачны и контролироваться Центробанком России.
Ранее URA.RU сообщало о том, что закон о внедрении цифрового рубля, подписанный президентом России Владимиром Путиным, вступит в силу 1 августа. У рубля будет три формы — наличная, безналичная и цифровая. Платежное средство предназначено прежде всего для платежей и переводов, с ним нельзя будет открыть вклад и получить кредит, пишет RT.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.