31 июля 2023

Россиянам назвали преимущества оплаты цифровым рублем

Доцент Валишвили: цифровой рубль делают выгодным нулевая комиссия и контроль ЦБ
© Служба новостей «URA.RU»
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Цифровой рубль предназначен для платежей и переводов без комиссии Фото:

Для цифрового рубля доступны наличный и безналичные расчеты, работа кошелька даже без доступа к интернету и прозрачные транзакции без комиссий под контролем Центробанка. О преимуществах платежного средства сообщил доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили.

«Цифровыми рублями можно расплачиваться налично или безналично, также они обладают рядом достоинств в сравнении с привычными платежными средствами: нулевой комиссией для переводов через цифровой кошелек вне зависимости от местонахождения, отсутствие привязки к конкретным банкам и их условиям. Также кошелек будет работать в офлайн-режиме, что позволит расплачиваться даже при отсутствии интернета», — цитирует слова Валишвили агентство «Прайм». По данным эксперта, все транзакции будут прозрачны и контролироваться Центробанком России.

Ранее URA.RU сообщало о том, что закон о внедрении цифрового рубля, подписанный президентом России Владимиром Путиным, вступит в силу 1 августа. У рубля будет три формы — наличная, безналичная и цифровая. Платежное средство предназначено прежде всего для платежей и переводов, с ним нельзя будет открыть вклад и получить кредит, пишет RT.

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Для цифрового рубля доступны наличный и безналичные расчеты, работа кошелька даже без доступа к интернету и прозрачные транзакции без комиссий под контролем Центробанка. О преимуществах платежного средства сообщил доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили. «Цифровыми рублями можно расплачиваться налично или безналично, также они обладают рядом достоинств в сравнении с привычными платежными средствами: нулевой комиссией для переводов через цифровой кошелек вне зависимости от местонахождения, отсутствие привязки к конкретным банкам и их условиям. Также кошелек будет работать в офлайн-режиме, что позволит расплачиваться даже при отсутствии интернета», — цитирует слова Валишвили агентство «Прайм». По данным эксперта, все транзакции будут прозрачны и контролироваться Центробанком России. Ранее URA.RU сообщало о том, что закон о внедрении цифрового рубля, подписанный президентом России Владимиром Путиным, вступит в силу 1 августа. У рубля будет три формы — наличная, безналичная и цифровая. Платежное средство предназначено прежде всего для платежей и переводов, с ним нельзя будет открыть вклад и получить кредит, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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