«Известия» оценили стоимость набора товаров для школы в 2023 году

«Известия»: средние траты родителей на сборы детей в школу в 2023 году составили 9,5 тысяч рублей

10 августа 2023 в 03:30 Размер текста - 17 +

В России посчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу Фото: Размик Закарян © URA.RU Траты родителей на сборы детей в школу в среднем составили 9,5 тысяч рублей. В указанную сумму входит минимальный набор — пенал, дневник, карандаши, ручки, тетради, школьная форма и туфли. Об этом пишут «Известия». «Средние траты родителей на сборы детей в школу в начале августа составили 9,5 тысяч рублей, следует из данных ресурса „Чек Индекс“. Речь о минимальном наборе, в который входят пенал, дневник, набор карандашей и ручек, тетради, школьная форма и туфли», — пишут «Известия». Если покупать рюкзак, кроссовки и дополнительную канцелярию, то сумма возрастет до 22 тысяч рублей. Как сообщают эксперты «Яндекс Маркета», 40% родителей заранее откладывают средства на подготовку детей к школе. Более 50% российских семей пересматривают свои расходы в августе в пользу затрат на школу. Ранее пресс-служба Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области сообщила, что максимальная стоимость комплекта к школе в регионе доходит до 41 тысячи 319 рублей, тогда как минимальная составила — 1,3 тысячи рублей. Аналитики «Авито» посчитали, что стоимость базового школьного набора по России на их сервисе составляет 8200 рублей для девочки и 8490 рублей для мальчика.

Траты родителей на сборы детей в школу в среднем составили 9,5 тысяч рублей. В указанную сумму входит минимальный набор — пенал, дневник, карандаши, ручки, тетради, школьная форма и туфли. Об этом пишут «Известия». «Средние траты родителей на сборы детей в школу в начале августа составили 9,5 тысяч рублей, следует из данных ресурса „Чек Индекс“. Речь о минимальном наборе, в который входят пенал, дневник, набор карандашей и ручек, тетради, школьная форма и туфли», — пишут «Известия». Если покупать рюкзак, кроссовки и дополнительную канцелярию, то сумма возрастет до 22 тысяч рублей. Как сообщают эксперты «Яндекс Маркета», 40% родителей заранее откладывают средства на подготовку детей к школе. Более 50% российских семей пересматривают свои расходы в августе в пользу затрат на школу. Ранее пресс-служба Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области сообщила, что максимальная стоимость комплекта к школе в регионе доходит до 41 тысячи 319 рублей, тогда как минимальная составила — 1,3 тысячи рублей. Аналитики «Авито» посчитали, что стоимость базового школьного набора по России на их сервисе составляет 8200 рублей для девочки и 8490 рублей для мальчика.