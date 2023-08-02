Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2023 году

До нового учебного года остался месяц, поэтому следует позаботиться о подготовке к школе. Сколько стоит собрать первоклассника в 2023 году и на какие важные учебные атрибуты придется потратиться родителям — в материале URA.RU.
«Аналитики „Авито“ подсчитали, во сколько обойдутся сборы ребенка на учебу в 2023 году [без учета одежды]. Средняя стоимость базового школьного набора по России на сервисе „Авито“ составляет 8200 рублей для девочки и 8490 рублей для мальчика», — об этом компания сообщила РИА Новости. В базовый набор вошли школьная форма, одежда и обувь для занятий физкультурой, пенал с соответствующим наполнением, рюкзак и комплект тетрадей.
Чек-лист по школьным закупкам
- Тетради в клетку и линейку и обложки на них;
- Рюкзак, пенал, дневник;
- Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши (простые и цветные) и так далее;
- Школьная форма;
- Спортивная форма для занятий физкультурой;
- Сменная обувь и мешок для нее.
Также придется потратиться на букет цветов или подарок учителю на «День знаний». Кроме этого, нужны аксессуары к образу школьника, например, белые банты.
Когда нужно покупать школьные принадлежности и сколько они стоят?
Школьные ярмарки и базары в основном начинают свою работу в конце июля — начале августа. Примерная стоимость набора школьной одежды и канцелярии для девочки составляет 26 800 рублей. В него входит несколько блузок, платье, спортивная форма, рюкзак, различная канцелярия, учебные пособия и другие составляющие. Для мальчика стоимость школьного набора составит 22 300 рублей. В него входит пара брюк, несколько рубашек и, также, как у девочек, канцелярия, учебные пособия и другие принадлежности и вещи, которые могут потребоваться во время учебы.
На чем можно сэкономить, собирая ребенка в школу?
При покупке дешевых вещей есть риск, что в течение учебного года придется покупать новую одежду или рюкзак. Школьная форма и рюкзаки должны быть хорошего качества, например, у рюкзака должна быть жесткая спинка и повышенная прочность.
Можно сэкономить на канцтоварах: тетрадях, ручках. Не так важно, насколько модные и красивые тетради у школьника, сколько их практичность в работе и соответствие ГОСТу тетрадных листов.
Какие тетради нужно покупать и в каком количестве?
Обычно учителя просят приобрести для ребенка однотонные тетради, чтобы школьник не отвлекался во время урока на посторонние вещи и у всех детей были одинаковые тетради. Учителя рекомендуют, чтобы листики в тетрадях были белого цвета, а не желтого, но цвет бумаги должен быть не белоснежным, потому что нагрузка на глаза из-за такой бумаги возрастает. По ГОСТу белизна бумаги должна быть в пределах 82-96%. Это значит, что бумага будет не серая, не желтая, а приглушенно-белая.
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