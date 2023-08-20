Риттер предупредил Украину об опасности устаревших F-16 из Нидерландов

Риттер: истребители F-16 из Нидерландов являются «ловушкой для самоубийц»

21 августа 2023 в 04:44 Размер текста - 17 +

Из 42 истребителей, которые поставят ВСУ только 24 пригодны для полетов, отметил Риттер Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Истребители F-16, которые ВСУ получат от Нидерландов, устарели и опасны для Украины. Так экс-разведчик Скотт Риттер прокомментировал публикацию президента Украины Владимира Зеленского, который благодарил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте за одобрение поставки 42 истребителей. «Это старые планеры. Они претерпели модернизацию в конце 90-х, что позволило им налетать дополнительные 5 тысяч часов. Только 24 самолета [из планируемых к поставке] остаются пригодными для полетов, и все они считаются небезопасными по стандартам США и НАТО. Ловушка для самоубийц», — написал Риттер в соцсети X. Ранее официальный представитель военно-воздушных сил Украины (ВВС) Юрий Игнат объяснил, что истребители F-16 будут применяться для прикрытия солдат ВСУ, которые пытаются продвинуться вперед в контрнаступлении и для отражения атак российских самолетов. Прежде чем согласиться на передачу истребителей Украине, страны Запада должны были получить разрешение от Вашингтона. В августе Вашингтон одобрил передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 ВСУ. Главное условие поставок — украинские военные должны научиться управлять самолетами.

Истребители F-16, которые ВСУ получат от Нидерландов, устарели и опасны для Украины. Так экс-разведчик Скотт Риттер прокомментировал публикацию президента Украины Владимира Зеленского, который благодарил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте за одобрение поставки 42 истребителей. «Это старые планеры. Они претерпели модернизацию в конце 90-х, что позволило им налетать дополнительные 5 тысяч часов. Только 24 самолета [из планируемых к поставке] остаются пригодными для полетов, и все они считаются небезопасными по стандартам США и НАТО. Ловушка для самоубийц», — написал Риттер в соцсети X. Ранее официальный представитель военно-воздушных сил Украины (ВВС) Юрий Игнат объяснил, что истребители F-16 будут применяться для прикрытия солдат ВСУ, которые пытаются продвинуться вперед в контрнаступлении и для отражения атак российских самолетов. Прежде чем согласиться на передачу истребителей Украине, страны Запада должны были получить разрешение от Вашингтона. В августе Вашингтон одобрил передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 ВСУ. Главное условие поставок — украинские военные должны научиться управлять самолетами.