20 августа 2023

Риттер предупредил Украину об опасности устаревших F-16 из Нидерландов

Риттер: истребители F-16 из Нидерландов являются «ловушкой для самоубийц»
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Из 42 истребителей, которые поставят ВСУ только 24 пригодны для полетов, отметил Риттер Фото:
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Истребители F-16, которые ВСУ получат от Нидерландов, устарели и опасны для Украины. Так экс-разведчик Скотт Риттер прокомментировал публикацию президента Украины Владимира Зеленского, который благодарил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте за одобрение поставки 42 истребителей.

«Это старые планеры. Они претерпели модернизацию в конце 90-х, что позволило им налетать дополнительные 5 тысяч часов. Только 24 самолета [из планируемых к поставке] остаются пригодными для полетов, и все они считаются небезопасными по стандартам США и НАТО. Ловушка для самоубийц», — написал Риттер в соцсети X.

Ранее официальный представитель военно-воздушных сил Украины (ВВС) Юрий Игнат объяснил, что истребители F-16 будут применяться для прикрытия солдат ВСУ, которые пытаются продвинуться вперед в контрнаступлении и для отражения атак российских самолетов. Прежде чем согласиться на передачу истребителей Украине, страны Запада должны были получить разрешение от Вашингтона. В августе Вашингтон одобрил передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 ВСУ. Главное условие поставок — украинские военные должны научиться управлять самолетами.

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Истребители F-16, которые ВСУ получат от Нидерландов, устарели и опасны для Украины. Так экс-разведчик Скотт Риттер прокомментировал публикацию президента Украины Владимира Зеленского, который благодарил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте за одобрение поставки 42 истребителей. «Это старые планеры. Они претерпели модернизацию в конце 90-х, что позволило им налетать дополнительные 5 тысяч часов. Только 24 самолета [из планируемых к поставке] остаются пригодными для полетов, и все они считаются небезопасными по стандартам США и НАТО. Ловушка для самоубийц», — написал Риттер в соцсети X. Ранее официальный представитель военно-воздушных сил Украины (ВВС) Юрий Игнат объяснил, что истребители F-16 будут применяться для прикрытия солдат ВСУ, которые пытаются продвинуться вперед в контрнаступлении и для отражения атак российских самолетов. Прежде чем согласиться на передачу истребителей Украине, страны Запада должны были получить разрешение от Вашингтона. В августе Вашингтон одобрил передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 ВСУ. Главное условие поставок — украинские военные должны научиться управлять самолетами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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