Военный блогер Подоляка рассказал, как Россия нанесла Украине информационный удар

Военный блогер Подоляка: Россия нанесла Украине удар, сыграв на мобилизации

13 сентября 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Разоблачение фейков — оборонительная позиция в информационной войне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России недавно удалось нанести удар в рамках информационной войны с Украиной, и заставить Запад оправдываться. Москва сыграла на теме мобилизации, по которой ВСУ регулярно вбрасывают фейки. Подробнее о кампании в интервью URA.RU рассказал крупнейший военный блогер с украинскими корнями Юрий Подоляка. «Мы буквально недавно вбросили тезис на ту территорию о том, что сейчас будет тотальная мобилизация и будут призывать всех, в том числе тех, кто уехал в Европу. Соответственно, европейские правительства будут выдавать граждан Украины для тотальной мобилизации. Четыре дня назад мне скинули видео из австрийского метро, где опровергают эту информацию. Говорят, что австрийское правительство не будет беженцев выдавать, не верьте этому. Мы навязываем им информацию. Правдивая она или фейковая никто проверять не будет. В данном случае были косвенные признаки такой мобилизации, и мы их интерпретировали», — сказал Юрий Подоляка. По его словам, разоблачение фейков далеко не всегда эффективно и указывает на то, что эта сторона находится в более уязвимой позиции на информационном фронте. «Отработка фейков — это пассивная оборона, причем самый примитивный способ ее введения. Украина понимает, что фейк вскроют, но у них другая задача. Обычно они вбрасывают интересную информацию, зритель ее читает и запоминает, а его разоблачение уже не замечает. Отрабатывая фейки, мы себя поставили в позицию побежденного и пытаемся отбиваться. Я вообще считаю, что фейки в какой-то степени отрабатывать не нужно. Важно навязать нашу повестку, чтобы они отрабатывали и оправдывались», — отметил собеседник URA.RU. Он сообщил, что его команде удалось разоблачить систему работы информационной борьбы Украины. Киев пытается обработать мозги россиян. В чем их главная сила и как РФ будет вести информационное наступление в материале URA.RU. Ранее в информационном поле появилась информация, что украинцев призывного возраста будут передавать Киеву для мобилизации из стран Европы. Позднее правительства начали опровергать эту информацию, в частности власти Германии, Чехии, Венгрии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

России недавно удалось нанести удар в рамках информационной войны с Украиной, и заставить Запад оправдываться. Москва сыграла на теме мобилизации, по которой ВСУ регулярно вбрасывают фейки. Подробнее о кампании в интервью URA.RU рассказал крупнейший военный блогер с украинскими корнями Юрий Подоляка. «Мы буквально недавно вбросили тезис на ту территорию о том, что сейчас будет тотальная мобилизация и будут призывать всех, в том числе тех, кто уехал в Европу. Соответственно, европейские правительства будут выдавать граждан Украины для тотальной мобилизации. Четыре дня назад мне скинули видео из австрийского метро, где опровергают эту информацию. Говорят, что австрийское правительство не будет беженцев выдавать, не верьте этому. Мы навязываем им информацию. Правдивая она или фейковая никто проверять не будет. В данном случае были косвенные признаки такой мобилизации, и мы их интерпретировали», — сказал Юрий Подоляка. По его словам, разоблачение фейков далеко не всегда эффективно и указывает на то, что эта сторона находится в более уязвимой позиции на информационном фронте. «Отработка фейков — это пассивная оборона, причем самый примитивный способ ее введения. Украина понимает, что фейк вскроют, но у них другая задача. Обычно они вбрасывают интересную информацию, зритель ее читает и запоминает, а его разоблачение уже не замечает. Отрабатывая фейки, мы себя поставили в позицию побежденного и пытаемся отбиваться. Я вообще считаю, что фейки в какой-то степени отрабатывать не нужно. Важно навязать нашу повестку, чтобы они отрабатывали и оправдывались», — отметил собеседник URA.RU. Он сообщил, что его команде удалось разоблачить систему работы информационной борьбы Украины. Киев пытается обработать мозги россиян. В чем их главная сила и как РФ будет вести информационное наступление в материале URA.RU. Ранее в информационном поле появилась информация, что украинцев призывного возраста будут передавать Киеву для мобилизации из стран Европы. Позднее правительства начали опровергать эту информацию, в частности власти Германии, Чехии, Венгрии.