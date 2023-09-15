15 сентября 2023

Аналитик Разуваев: повышение ЦБ РФ ключевой ставки негативно скажется на бизнесе

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Росит ключевой ставки негативно скажется на деловой активности, заявил Александр Разуваев Фото:

Повышение ключевой ставки Центробанком до 13% снизит активность бизнеса в России. На это повлияет повышение ставок по вкладам, кредитам и ипотечным платежам, вызванное решением регулятора. Об этом заявил финансовый аналитик Александр Разуваев.

«Повышение ключевой ставки [до 13%] приведет к росту ставок по вкладам и кредитам. <…> Рост ставок по кредитам, естественно, негативно скажется на деловой активности», — пояснил Александр Разуваев в разговоре с NEWS.ru. По мнению финансиста, увеличится необлагаемый налогом минимум процентов по банковским вкладам. Предполагается, что рост составит до 130 тысяч рублей. При этом Разуваев добавил, что падение российской экономики в связи с этим не грозит.

Банк России повысил ключевую ставку до 13%. После этого число заявок на покупку квартир в ипотеку выросло на 113%. Аналитики предположили, что ставки по потребительским кредитам и ипотеке если и будут расти, то не критично. Центробанк продолжит удерживать ставку на повышенном уровне, передает телеканал 360. Финансовые аналитики также прогнозируют рост инфляции, сообщает «Царьград».

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Повышение ключевой ставки Центробанком до 13% снизит активность бизнеса в России. На это повлияет повышение ставок по вкладам, кредитам и ипотечным платежам, вызванное решением регулятора. Об этом заявил финансовый аналитик Александр Разуваев. «Повышение ключевой ставки [до 13%] приведет к росту ставок по вкладам и кредитам. <…> Рост ставок по кредитам, естественно, негативно скажется на деловой активности», — пояснил Александр Разуваев в разговоре с NEWS.ru. По мнению финансиста, увеличится необлагаемый налогом минимум процентов по банковским вкладам. Предполагается, что рост составит до 130 тысяч рублей. При этом Разуваев добавил, что падение российской экономики в связи с этим не грозит. Банк России повысил ключевую ставку до 13%. После этого число заявок на покупку квартир в ипотеку выросло на 113%. Аналитики предположили, что ставки по потребительским кредитам и ипотеке если и будут расти, то не критично. Центробанк продолжит удерживать ставку на повышенном уровне, передает телеканал 360. Финансовые аналитики также прогнозируют рост инфляции, сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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