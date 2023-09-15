Аналитик Разуваев: повышение ЦБ РФ ключевой ставки негативно скажется на бизнесе

16 сентября 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

Росит ключевой ставки негативно скажется на деловой активности, заявил Александр Разуваев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Повышение ключевой ставки Центробанком до 13% снизит активность бизнеса в России. На это повлияет повышение ставок по вкладам, кредитам и ипотечным платежам, вызванное решением регулятора. Об этом заявил финансовый аналитик Александр Разуваев. «Повышение ключевой ставки [до 13%] приведет к росту ставок по вкладам и кредитам. <…> Рост ставок по кредитам, естественно, негативно скажется на деловой активности», — пояснил Александр Разуваев в разговоре с NEWS.ru. По мнению финансиста, увеличится необлагаемый налогом минимум процентов по банковским вкладам. Предполагается, что рост составит до 130 тысяч рублей. При этом Разуваев добавил, что падение российской экономики в связи с этим не грозит. Банк России повысил ключевую ставку до 13%. После этого число заявок на покупку квартир в ипотеку выросло на 113%. Аналитики предположили, что ставки по потребительским кредитам и ипотеке если и будут расти, то не критично. Центробанк продолжит удерживать ставку на повышенном уровне, передает телеканал 360. Финансовые аналитики также прогнозируют рост инфляции, сообщает «Царьград».

Повышение ключевой ставки Центробанком до 13% снизит активность бизнеса в России. На это повлияет повышение ставок по вкладам, кредитам и ипотечным платежам, вызванное решением регулятора. Об этом заявил финансовый аналитик Александр Разуваев. «Повышение ключевой ставки [до 13%] приведет к росту ставок по вкладам и кредитам. <…> Рост ставок по кредитам, естественно, негативно скажется на деловой активности», — пояснил Александр Разуваев в разговоре с NEWS.ru. По мнению финансиста, увеличится необлагаемый налогом минимум процентов по банковским вкладам. Предполагается, что рост составит до 130 тысяч рублей. При этом Разуваев добавил, что падение российской экономики в связи с этим не грозит. Банк России повысил ключевую ставку до 13%. После этого число заявок на покупку квартир в ипотеку выросло на 113%. Аналитики предположили, что ставки по потребительским кредитам и ипотеке если и будут расти, то не критично. Центробанк продолжит удерживать ставку на повышенном уровне, передает телеканал 360. Финансовые аналитики также прогнозируют рост инфляции, сообщает «Царьград».