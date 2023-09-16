Стала известна причина пожара в ТЦ Петербурга

Причиной пожара ТЦ на Бухарестской улице в Петербурге стало короткое замыкание проводки на веранде ресторана. Об этом написали в telegram-канале Shot сор ссылкой на источники.
«Причиной крупного пожара в ТЦ на Бухарестской улице в Петербурге стало короткое замыкание электропроводки на веранде ресторана», — передает telegram-канал. Уточняется, что возгорание началось в 0:30 по мск. Потушить его удалось только через пять часов.
В СМИ уточнили, что в результате пожара были сильно повреждены семь автомобилей. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.
О пожаре в торговом центре сообщили очевидцы в ночь на 16 сентября. По информации telegram-каналов, посетителей успели эвакуировать.
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