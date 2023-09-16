Стала известна причина пожара в ТЦ Петербурга

Shot: пожар в ТЦ Петербурга произошел из-за короткого замыкания
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Пожар удалось потушить только через пять часов Фото:

Причиной пожара ТЦ на Бухарестской улице в Петербурге стало короткое замыкание проводки на веранде ресторана. Об этом написали в telegram-канале Shot сор ссылкой на источники.

«Причиной крупного пожара в ТЦ на Бухарестской улице в Петербурге стало короткое замыкание электропроводки на веранде ресторана», — передает telegram-канал. Уточняется, что возгорание началось в 0:30 по мск. Потушить его удалось только через пять часов.

В СМИ уточнили, что в результате пожара были сильно повреждены семь автомобилей. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.

О пожаре в торговом центре сообщили очевидцы в ночь на 16 сентября. По информации telegram-каналов, посетителей успели эвакуировать.

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Причиной пожара ТЦ на Бухарестской улице в Петербурге стало короткое замыкание проводки на веранде ресторана. Об этом написали в telegram-канале Shot сор ссылкой на источники. «Причиной крупного пожара в ТЦ на Бухарестской улице в Петербурге стало короткое замыкание электропроводки на веранде ресторана», — передает telegram-канал. Уточняется, что возгорание началось в 0:30 по мск. Потушить его удалось только через пять часов. В СМИ уточнили, что в результате пожара были сильно повреждены семь автомобилей. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. О пожаре в торговом центре сообщили очевидцы в ночь на 16 сентября. По информации telegram-каналов, посетителей успели эвакуировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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