Путин сомневается, нужны ли ЧВК в России

Путин: нет единого мнения в необходимости ЧВК для страны
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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, чвк вагнер
В стране нет единого мнения, нужны ли России частные военные компании Фото:

В России нет единого мнения о том, нужны ли стране частные военные компании (ЧВК). Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«У нас нет пока единого мнения в России по поводу того, нужны нам такие формирования (частные военные компании). <…> Опыт группы „Вагнер“, как ЧВК, был „корявым“, потому что не был основан на законе. <…> В России нет частных военных компаний, потому что нет соответствующих законов», — заявил Путин. Он добавил, что несколько тысяч бойцов «Вагнер» подписали контракт с ВС РФ. Также, по его словам, он удивился, что бойцам «Вагнера» платили наличными.

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В России нет единого мнения о том, нужны ли стране частные военные компании (ЧВК). Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. «У нас нет пока единого мнения в России по поводу того, нужны нам такие формирования (частные военные компании). <…> Опыт группы „Вагнер“, как ЧВК, был „корявым“, потому что не был основан на законе. <…> В России нет частных военных компаний, потому что нет соответствующих законов», — заявил Путин. Он добавил, что несколько тысяч бойцов «Вагнер» подписали контракт с ВС РФ. Также, по его словам, он удивился, что бойцам «Вагнера» платили наличными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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