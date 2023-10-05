Путин сомневается, нужны ли ЧВК в России

Путин: нет единого мнения в необходимости ЧВК для страны

05 октября 2023 в 22:31 Размер текста - 17 +

В стране нет единого мнения, нужны ли России частные военные компании Фото: Илья Московец © URA.RU В России нет единого мнения о том, нужны ли стране частные военные компании (ЧВК). Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. «У нас нет пока единого мнения в России по поводу того, нужны нам такие формирования (частные военные компании). <…> Опыт группы „Вагнер“, как ЧВК, был „корявым“, потому что не был основан на законе. <…> В России нет частных военных компаний, потому что нет соответствующих законов», — заявил Путин. Он добавил, что несколько тысяч бойцов «Вагнер» подписали контракт с ВС РФ. Также, по его словам, он удивился, что бойцам «Вагнера» платили наличными.

В России нет единого мнения о том, нужны ли стране частные военные компании (ЧВК). Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. «У нас нет пока единого мнения в России по поводу того, нужны нам такие формирования (частные военные компании). <…> Опыт группы „Вагнер“, как ЧВК, был „корявым“, потому что не был основан на законе. <…> В России нет частных военных компаний, потому что нет соответствующих законов», — заявил Путин. Он добавил, что несколько тысяч бойцов «Вагнер» подписали контракт с ВС РФ. Также, по его словам, он удивился, что бойцам «Вагнера» платили наличными.