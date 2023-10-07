Секретарь «Единой России» Малов умер после взрыва машины

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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, бмв, авто
Взрыв произошел в момент, когда секретарь партии находился в машине (архивное фото) Фото:

Секретарь отделения партии «Единая Россия» в Новой Каховке (Херсонская область) Владимира Малов умер от ран, полученных при взрыве его автомобиля ранее днем 7 октября. Об этом сообщили в администрации города.

«Секретарь отделения партии „Единая Россия“ в Новой Каховке скончался от ран, полученных при подрыве его автомобиля», — сообщил оперштаб администрации города. Его сообщение передает РИА Новости.

До этого Малов находился в тяжелом состоянии. Местные власти расценивают подрыв автомобиля секретаря как теракт против мирного населения.

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Секретарь отделения партии «Единая Россия» в Новой Каховке (Херсонская область) Владимира Малов умер от ран, полученных при взрыве его автомобиля ранее днем 7 октября. Об этом сообщили в администрации города. «Секретарь отделения партии „Единая Россия“ в Новой Каховке скончался от ран, полученных при подрыве его автомобиля», — сообщил оперштаб администрации города. Его сообщение передает РИА Новости. До этого Малов находился в тяжелом состоянии. Местные власти расценивают подрыв автомобиля секретаря как теракт против мирного населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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