Секретарь «Единой России» Малов умер после взрыва машины

07 октября 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

Взрыв произошел в момент, когда секретарь партии находился в машине (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Секретарь отделения партии «Единая Россия» в Новой Каховке (Херсонская область) Владимира Малов умер от ран, полученных при взрыве его автомобиля ранее днем 7 октября. Об этом сообщили в администрации города. «Секретарь отделения партии „Единая Россия“ в Новой Каховке скончался от ран, полученных при подрыве его автомобиля», — сообщил оперштаб администрации города. Его сообщение передает РИА Новости. До этого Малов находился в тяжелом состоянии. Местные власти расценивают подрыв автомобиля секретаря как теракт против мирного населения.

Секретарь отделения партии «Единая Россия» в Новой Каховке (Херсонская область) Владимира Малов умер от ран, полученных при взрыве его автомобиля ранее днем 7 октября. Об этом сообщили в администрации города. «Секретарь отделения партии „Единая Россия“ в Новой Каховке скончался от ран, полученных при подрыве его автомобиля», — сообщил оперштаб администрации города. Его сообщение передает РИА Новости. До этого Малов находился в тяжелом состоянии. Местные власти расценивают подрыв автомобиля секретаря как теракт против мирного населения.