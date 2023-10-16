Медведев жестко ответил Байдену на слова о подавлении РФ

Медведев: деменция помешает Байдену подавить Россию

16 октября 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев (на фото) пошутил над Джо Байденом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент США Джо Байден не сможет подавить российское руководство, так как вскоре он забудет о своем намерении из-за деменции. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на заявления о целях американского лидера на второй президентский срок. «Мы наивно полагали, что это [давление на Россию] делается для того, чтобы обеспечить процветание американцев. Во всяком случае, ничего из этого не произойдет. Одна из причин в том, что он уже забыл, что говорил. Деменция — вещь полезная», — написал Дмитрий Медведев в соцсети X. Ранее Байден в интервью американской прессе заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства он намерен объединить всю Европу и подавить российское руководство. Также он сказал о намерении урегулировать конфликт на Ближнем Востоке, передает Life .

Президент США Джо Байден не сможет подавить российское руководство, так как вскоре он забудет о своем намерении из-за деменции. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на заявления о целях американского лидера на второй президентский срок. «Мы наивно полагали, что это [давление на Россию] делается для того, чтобы обеспечить процветание американцев. Во всяком случае, ничего из этого не произойдет. Одна из причин в том, что он уже забыл, что говорил. Деменция — вещь полезная», — написал Дмитрий Медведев в соцсети X. Ранее Байден в интервью американской прессе заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства он намерен объединить всю Европу и подавить российское руководство. Также он сказал о намерении урегулировать конфликт на Ближнем Востоке, передает Life.