Медведев жестко ответил Байдену на слова о подавлении РФ

Медведев: деменция помешает Байдену подавить Россию
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев (на фото) пошутил над Джо Байденом Фото:

Президент США Джо Байден не сможет подавить российское руководство, так как вскоре он забудет о своем намерении из-за деменции. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на заявления о целях американского лидера на второй президентский срок.

«Мы наивно полагали, что это [давление на Россию] делается для того, чтобы обеспечить процветание американцев. Во всяком случае, ничего из этого не произойдет. Одна из причин в том, что он уже забыл, что говорил. Деменция — вещь полезная», — написал Дмитрий Медведев в соцсети X.

Ранее Байден в интервью американской прессе заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства он намерен объединить всю Европу и подавить российское руководство. Также он сказал о намерении урегулировать конфликт на Ближнем Востоке, передает Life.

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Президент США Джо Байден не сможет подавить российское руководство, так как вскоре он забудет о своем намерении из-за деменции. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на заявления о целях американского лидера на второй президентский срок. «Мы наивно полагали, что это [давление на Россию] делается для того, чтобы обеспечить процветание американцев. Во всяком случае, ничего из этого не произойдет. Одна из причин в том, что он уже забыл, что говорил. Деменция — вещь полезная», — написал Дмитрий Медведев в соцсети X. Ранее Байден в интервью американской прессе заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства он намерен объединить всю Европу и подавить российское руководство. Также он сказал о намерении урегулировать конфликт на Ближнем Востоке, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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