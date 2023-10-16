Медведев жестко ответил Байдену на слова о подавлении РФ

Президент США Джо Байден не сможет подавить российское руководство, так как вскоре он забудет о своем намерении из-за деменции. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на заявления о целях американского лидера на второй президентский срок.
«Мы наивно полагали, что это [давление на Россию] делается для того, чтобы обеспечить процветание американцев. Во всяком случае, ничего из этого не произойдет. Одна из причин в том, что он уже забыл, что говорил. Деменция — вещь полезная», — написал Дмитрий Медведев в соцсети X.
Ранее Байден в интервью американской прессе заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства он намерен объединить всю Европу и подавить российское руководство. Также он сказал о намерении урегулировать конфликт на Ближнем Востоке, передает
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.