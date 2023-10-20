МИД раскрыл, сколько человек вернулось из Израиля в Россию после начала войны

Из Тель-Авива в Россию с 9 октября прибыло шесть тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
«На постоянном контроле держим ситуацию с авиасообщением в регионе. Возможности для вылетов из Израиля, Ливана, Иордании и других стран регулярными рейсами авиакомпаний сохраняются. Так, из Тель-Авива в Россию с 9 октября прибыли около 6 тысяч человек», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Обстановка на Ближнем Востоке накаляется, растет число жертв и раненых. В связи с этим МИД рекомендует гражданам РФ воздерживаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории.
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