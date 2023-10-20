МИД раскрыл, сколько человек вернулось из Израиля в Россию после начала войны

МИД РФ: с 9 октября в Россию из Тель-Авива прибыли 6 тысяч человек

20 октября 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

МИД РФ рекомендует не ездить в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Из Тель-Авива в Россию с 9 октября прибыло шесть тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. «На постоянном контроле держим ситуацию с авиасообщением в регионе. Возможности для вылетов из Израиля, Ливана, Иордании и других стран регулярными рейсами авиакомпаний сохраняются. Так, из Тель-Авива в Россию с 9 октября прибыли около 6 тысяч человек», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Обстановка на Ближнем Востоке накаляется, растет число жертв и раненых. В связи с этим МИД рекомендует гражданам РФ воздерживаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории.

Из Тель-Авива в Россию с 9 октября прибыло шесть тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. «На постоянном контроле держим ситуацию с авиасообщением в регионе. Возможности для вылетов из Израиля, Ливана, Иордании и других стран регулярными рейсами авиакомпаний сохраняются. Так, из Тель-Авива в Россию с 9 октября прибыли около 6 тысяч человек», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Обстановка на Ближнем Востоке накаляется, растет число жертв и раненых. В связи с этим МИД рекомендует гражданам РФ воздерживаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории.