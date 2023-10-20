Якушев открыл важный для Тюмени мемориал

Полпред УрФО Якушев открыл в Тюмени мемориальную доску Николая Толмачева

20 октября 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев рассказал о своем знакомстве с первым председателем Арбитражного суда Западно-Сибирского округа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полночный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев открыл в Тюмени мемориал первого председателя Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа Николая Толмачева. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба уральского полпредства. «В Тюмени открыли мемориальную доску в честь Николая Толмачева. Ее установили на здании арбитражного суда в Тюмени. В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента Владимир Якушев, представители органов власти Тюменской области и Тюмени, сотрудники судов региона», — говорится в сообщении. Якушев рассказал, что хорошо знал Толмачева. «Больше всего мне импонировало его понимание ценности кадров. Он очень ясно осознавал, что решающую роль в любом деле играют люди. И не мог допустить, чтобы судейством занимались те, кто не хочет или не может соответствовать высоким профессиональным стандартам. На таких людях, как Николай Васильевич, держится наша страна», — заявил Якушев. Толмачев стал председателем Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа в 1995 году. С этого поста он ушел в отставку в 2009 году. Имел высший квалификационный класс судьи и 33-летний стаж работы по юридической специальности. Имеет почетные звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», «Почетный работник судебной системы», «Почетный работник охраны правопорядка Тюменской области»; награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Ушел из жизни в 2021 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полночный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев открыл в Тюмени мемориал первого председателя Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа Николая Толмачева. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба уральского полпредства. «В Тюмени открыли мемориальную доску в честь Николая Толмачева. Ее установили на здании арбитражного суда в Тюмени. В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента Владимир Якушев, представители органов власти Тюменской области и Тюмени, сотрудники судов региона», — говорится в сообщении. Якушев рассказал, что хорошо знал Толмачева. «Больше всего мне импонировало его понимание ценности кадров. Он очень ясно осознавал, что решающую роль в любом деле играют люди. И не мог допустить, чтобы судейством занимались те, кто не хочет или не может соответствовать высоким профессиональным стандартам. На таких людях, как Николай Васильевич, держится наша страна», — заявил Якушев. Толмачев стал председателем Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа в 1995 году. С этого поста он ушел в отставку в 2009 году. Имел высший квалификационный класс судьи и 33-летний стаж работы по юридической специальности. Имеет почетные звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», «Почетный работник судебной системы», «Почетный работник охраны правопорядка Тюменской области»; награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Ушел из жизни в 2021 году.