Орбан оценил итоги встречи Путина и Трампа на Аляске

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске станут поворотной точкой для международной безопасности и возобновления сотрудничества между двумя странами. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Сегодня мир стал более безопасным местом, чем был вчера», — отметил Виктор Орбан в своем аккаунте в соцсети X. Премьер-министр Венгрии добавил, что ранее отношения Москвы и Вашингтона сопровождались разрушением основ сотрудничества и обменом недружелюбными сигналами, однако теперь этот этап, по его мнению, завершился. Венгерский премьер выразил надежду, что в дальнейшем подобные позитивные перемены станут регулярными.
Встреча российского и американского лидеров прошла на Аляске в ночь на 16 августа. Главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине, а также обсуждение широкого круга международных и региональных вопросов и экономические отношения между Россией и США. Дональд Трамп по итогам встречи заявил о значительном прогрессе в диалоге между странами. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что достигнутые договоренности создают предпосылки для мирного разрешения украинского конфликта.
