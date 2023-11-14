Песков: в Молдавии много сторонников развития сотрудничества с РФ

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Недавние выборы в Молдавии свидетельствуют о наличии в стране сторонников развития отношений с РФ Фото:

Результаты последних муниципальных выборов в Молдавии говорят о наличии большого количества сторонников развития отношений с Россией. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как минимум госпожа Санду не учитывает результаты выборов, которые только что состоялись. Имеются ввиду муниципальные выборы, где совсем не ее партия получила победу. А результаты этих муниципальных выборов свидетельствуют об обратном. Что людям больше импонируют те политические силы, которые являются сторонниками более сбалансированного выстраивания международных отношений со стороны руководства Молдавии. Имеется ввиду в том числе и не целенаправленная линия на свертывание какого-либо диалога с Россией. У Молдавии много сторонников развития сотрудничества с нашей страной. Мы об этом знаем. И в том числе результаты последних муниципальных выборов весьма ярко об этом свидетельствуют», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия не уважает интересы граждан Молдавии. Она также добавила, что теперь у Кишинева нет общих тем для обсуждения с Москвой.

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Результаты последних муниципальных выборов в Молдавии говорят о наличии большого количества сторонников развития отношений с Россией. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Как минимум госпожа Санду не учитывает результаты выборов, которые только что состоялись. Имеются ввиду муниципальные выборы, где совсем не ее партия получила победу. А результаты этих муниципальных выборов свидетельствуют об обратном. Что людям больше импонируют те политические силы, которые являются сторонниками более сбалансированного выстраивания международных отношений со стороны руководства Молдавии. Имеется ввиду в том числе и не целенаправленная линия на свертывание какого-либо диалога с Россией. У Молдавии много сторонников развития сотрудничества с нашей страной. Мы об этом знаем. И в том числе результаты последних муниципальных выборов весьма ярко об этом свидетельствуют», — заявил Дмитрий Песков. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия не уважает интересы граждан Молдавии. Она также добавила, что теперь у Кишинева нет общих тем для обсуждения с Москвой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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