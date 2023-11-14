Песков: в Молдавии много сторонников развития сотрудничества с РФ

14 ноября 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Недавние выборы в Молдавии свидетельствуют о наличии в стране сторонников развития отношений с РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Результаты последних муниципальных выборов в Молдавии говорят о наличии большого количества сторонников развития отношений с Россией. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Как минимум госпожа Санду не учитывает результаты выборов, которые только что состоялись. Имеются ввиду муниципальные выборы, где совсем не ее партия получила победу. А результаты этих муниципальных выборов свидетельствуют об обратном. Что людям больше импонируют те политические силы, которые являются сторонниками более сбалансированного выстраивания международных отношений со стороны руководства Молдавии. Имеется ввиду в том числе и не целенаправленная линия на свертывание какого-либо диалога с Россией. У Молдавии много сторонников развития сотрудничества с нашей страной. Мы об этом знаем. И в том числе результаты последних муниципальных выборов весьма ярко об этом свидетельствуют», — заявил Дмитрий Песков. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия не уважает интересы граждан Молдавии. Она также добавила, что теперь у Кишинева нет общих тем для обсуждения с Москвой.

Результаты последних муниципальных выборов в Молдавии говорят о наличии большого количества сторонников развития отношений с Россией. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Как минимум госпожа Санду не учитывает результаты выборов, которые только что состоялись. Имеются ввиду муниципальные выборы, где совсем не ее партия получила победу. А результаты этих муниципальных выборов свидетельствуют об обратном. Что людям больше импонируют те политические силы, которые являются сторонниками более сбалансированного выстраивания международных отношений со стороны руководства Молдавии. Имеется ввиду в том числе и не целенаправленная линия на свертывание какого-либо диалога с Россией. У Молдавии много сторонников развития сотрудничества с нашей страной. Мы об этом знаем. И в том числе результаты последних муниципальных выборов весьма ярко об этом свидетельствуют», — заявил Дмитрий Песков. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия не уважает интересы граждан Молдавии. Она также добавила, что теперь у Кишинева нет общих тем для обсуждения с Москвой.