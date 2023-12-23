Любимый экс-боец Пригожина из ЧВК «Вагнер» арестован в Петербурге

Бывший боец ЧВК «Вагнер» Александр Тютин, который занимался планированием заказного убийства своего знакомого из-за ревности, был арестован судом в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Ранее бизнесмен Евгений Пригожин называл его «красавчиком».
«Суд Петербурга арестовал бывшего бойца ЧВК, который запланировал заказное убийство своего знакомого», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что на заседании боец признал свою вину.
Ранее Тютин уже был арестован за приготовление к убийству по найму в 2018 году и организацию убийства своего экс-компаньона по бизнесу. В январе 2021 года его отправили на 23 года в колонию строгого режима.
Однако с июля 2022 по январь 2023 года Тютин принимал участие в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер», поэтому был помилован. После возвращения в Санкт-Петербург он начал планировать убийство по найму знакомого в Турции, которого заподозрил в любовной связи со своей супругой. Вечером 21 декабря Тютин был задержан в одном из кинотеатров Санкт-Петербурга.
Ранее погибший бизнесмен, основатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин фразой «выжил по иронии» оценил возвращение после службы в частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» риелтора Александра Тютина, осужденного в 2021 году за организацию убийства четырех человек. По словам Пригожина, тот факт, что боец выжил, является чудом. Также он называл его «красавчиком».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.