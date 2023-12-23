Любимый экс-боец Пригожина из ЧВК «Вагнер» арестован в Петербурге

23 декабря 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Из-за ревности Александр Тютин планировал убийство знакомого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший боец ЧВК «Вагнер» Александр Тютин, который занимался планированием заказного убийства своего знакомого из-за ревности, был арестован судом в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Ранее бизнесмен Евгений Пригожин называл его «красавчиком». «Суд Петербурга арестовал бывшего бойца ЧВК, который запланировал заказное убийство своего знакомого», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что на заседании боец признал свою вину. Ранее Тютин уже был арестован за приготовление к убийству по найму в 2018 году и организацию убийства своего экс-компаньона по бизнесу. В январе 2021 года его отправили на 23 года в колонию строгого режима. Однако с июля 2022 по январь 2023 года Тютин принимал участие в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер», поэтому был помилован. После возвращения в Санкт-Петербург он начал планировать убийство по найму знакомого в Турции, которого заподозрил в любовной связи со своей супругой. Вечером 21 декабря Тютин был задержан в одном из кинотеатров Санкт-Петербурга. Ранее погибший бизнесмен, основатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин фразой «выжил по иронии» оценил возвращение после службы в частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» риелтора Александра Тютина, осужденного в 2021 году за организацию убийства четырех человек. По словам Пригожина, тот факт, что боец выжил, является чудом. Также он называл его «красавчиком». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший боец ЧВК «Вагнер» Александр Тютин, который занимался планированием заказного убийства своего знакомого из-за ревности, был арестован судом в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Ранее бизнесмен Евгений Пригожин называл его «красавчиком». «Суд Петербурга арестовал бывшего бойца ЧВК, который запланировал заказное убийство своего знакомого», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что на заседании боец признал свою вину. Ранее Тютин уже был арестован за приготовление к убийству по найму в 2018 году и организацию убийства своего экс-компаньона по бизнесу. В январе 2021 года его отправили на 23 года в колонию строгого режима. Однако с июля 2022 по январь 2023 года Тютин принимал участие в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер», поэтому был помилован. После возвращения в Санкт-Петербург он начал планировать убийство по найму знакомого в Турции, которого заподозрил в любовной связи со своей супругой. Вечером 21 декабря Тютин был задержан в одном из кинотеатров Санкт-Петербурга. Ранее погибший бизнесмен, основатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин фразой «выжил по иронии» оценил возвращение после службы в частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» риелтора Александра Тютина, осужденного в 2021 году за организацию убийства четырех человек. По словам Пригожина, тот факт, что боец выжил, является чудом. Также он называл его «красавчиком».