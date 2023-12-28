Адвокат рассказал, что категорически нельзя дарить учителям на Новый год

Адвокат Аграновский: не стоит дарить учителям что-то дороже трех тысяч рублей
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Учителю не следует дарить билеты или сертификаты, заявил Дмитрий Аграновский Фото:

На Новый год не следует дарить учителям подарки дороже трех тысяч рублей, а также то, что можно превратить в деньги. Таким советом поделился адвокат Дмитрий Аграновский.

«Подарок, стоимость которого превышает три тысячи рублей, может быть приравнен к взятке при определенных обстоятельствах», — сказал Аграновский в интервью изданию «Ридус». Он напомнил, что по закону запрещено дарить то, что можно каким-то образом превратить в деньги: билеты, сертификаты или путевки, так как такой подарок также может быть приравнен к взятке. Адвокат посоветовал с этим не связываться, а лучше вручить педагогу благодарственное письмо.

В России через несколько дней начнется празднование Нового года. URA.RU приводило топ самых популярных подарков, а также рассказывало о том, что вручить родителям, родственникам, мужчине и детям.

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На Новый год не следует дарить учителям подарки дороже трех тысяч рублей, а также то, что можно превратить в деньги. Таким советом поделился адвокат Дмитрий Аграновский. «Подарок, стоимость которого превышает три тысячи рублей, может быть приравнен к взятке при определенных обстоятельствах», — сказал Аграновский в интервью изданию «Ридус». Он напомнил, что по закону запрещено дарить то, что можно каким-то образом превратить в деньги: билеты, сертификаты или путевки, так как такой подарок также может быть приравнен к взятке. Адвокат посоветовал с этим не связываться, а лучше вручить педагогу благодарственное письмо. В России через несколько дней начнется празднование Нового года. URA.RU приводило топ самых популярных подарков, а также рассказывало о том, что вручить родителям, родственникам, мужчине и детям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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