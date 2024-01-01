Минздрав оценил состояние эвакуированных из Белгорода в Москву

Минздрав: 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии после обстрела Белгорода
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ГБУЗ СО Городская больница №1. Нижний Тагил, капельница, коридор больницы, здравоохранение, больница, хирургическое отделение цгб1 нижнего тагила
Почти у всех пациентов, которые были доставлены в Москву, тяжелое состояние, сообщили в Минздраве Фото:
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Состояние пациентов, которые были доставлены в московскую больницу после обстрела Белгорода, остается стабильным. 20 человек — в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

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«20 пациентов, в том числе четыре ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Пять пациентов, в том числе два ребенка — в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в Минздраве, передает РИА Новости. Отмечается, что состояния всех пострадавших остается стабильным. При этом в стационарах Белгорода остаются 44 человека, которые получили ранения после обстрела города.

Ранее МЧС сообщало, что 25 раненых будут доставлены в Москву. Для этого был задействован специальный борт. Всего в результате теракта ВСУ пострадали сотни человек, 25 погибли. В ответ на это ВС РФ нанесли удары по центрам принятий решений и военным объектам ВСУ, передает RT.

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Состояние пациентов, которые были доставлены в московскую больницу после обстрела Белгорода, остается стабильным. 20 человек — в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России. «20 пациентов, в том числе четыре ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Пять пациентов, в том числе два ребенка — в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в Минздраве, передает РИА Новости. Отмечается, что состояния всех пострадавших остается стабильным. При этом в стационарах Белгорода остаются 44 человека, которые получили ранения после обстрела города. Ранее МЧС сообщало, что 25 раненых будут доставлены в Москву. Для этого был задействован специальный борт. Всего в результате теракта ВСУ пострадали сотни человек, 25 погибли. В ответ на это ВС РФ нанесли удары по центрам принятий решений и военным объектам ВСУ, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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