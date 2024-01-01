Минздрав оценил состояние эвакуированных из Белгорода в Москву

Минздрав: 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии после обстрела Белгорода

01 января 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

Почти у всех пациентов, которые были доставлены в Москву, тяжелое состояние, сообщили в Минздраве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом Состояние пациентов, которые были доставлены в московскую больницу после обстрела Белгорода, остается стабильным. 20 человек — в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России. Новость по теме Как ВС РФ ответили на трагедию в Белгороде «20 пациентов, в том числе четыре ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Пять пациентов, в том числе два ребенка — в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в Минздраве, передает РИА Новости. Отмечается, что состояния всех пострадавших остается стабильным. При этом в стационарах Белгорода остаются 44 человека, которые получили ранения после обстрела города. Ранее МЧС сообщало, что 25 раненых будут доставлены в Москву. Для этого был задействован специальный борт. Всего в результате теракта ВСУ пострадали сотни человек, 25 погибли. В ответ на это ВС РФ нанесли удары по центрам принятий решений и военным объектам ВСУ, передает RT.

Состояние пациентов, которые были доставлены в московскую больницу после обстрела Белгорода, остается стабильным. 20 человек — в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России. «20 пациентов, в том числе четыре ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Пять пациентов, в том числе два ребенка — в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в Минздраве, передает РИА Новости. Отмечается, что состояния всех пострадавших остается стабильным. При этом в стационарах Белгорода остаются 44 человека, которые получили ранения после обстрела города. Ранее МЧС сообщало, что 25 раненых будут доставлены в Москву. Для этого был задействован специальный борт. Всего в результате теракта ВСУ пострадали сотни человек, 25 погибли. В ответ на это ВС РФ нанесли удары по центрам принятий решений и военным объектам ВСУ, передает RT.