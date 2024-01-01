Минздрав оценил состояние эвакуированных из Белгорода в Москву

Состояние пациентов, которые были доставлены в московскую больницу после обстрела Белгорода, остается стабильным. 20 человек — в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
«20 пациентов, в том числе четыре ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Пять пациентов, в том числе два ребенка — в состоянии средней степени тяжести», — рассказали в Минздраве, передает РИА Новости. Отмечается, что состояния всех пострадавших остается стабильным. При этом в стационарах Белгорода остаются 44 человека, которые получили ранения после обстрела города.
Ранее МЧС сообщало, что 25 раненых будут доставлены в Москву. Для этого был задействован специальный борт. Всего в результате теракта ВСУ пострадали сотни человек, 25 погибли. В ответ на это ВС РФ нанесли удары по центрам принятий решений и военным объектам ВСУ, передает RT.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.