МЧС: 25 пострадавших от атаки ВСУ на Белгород перевезут в Москву

31 декабря 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

МЧС России сообщил, что в Москву будут доставлены 25 пострадавших от обстрела в Белгороде. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Спецборт уже вылетел в столицу. «Спецборт МЧС России доставит в Москву 25 человек, из них 6 детей, пострадавших в результате массированного удара ВСУ по Белгороду», — передает МЧС. Масштабный обстрел ВСУ произошел 30 декабря, за день до Нового года. При обстреле погибли 25 человек.

МЧС России сообщил, что в Москву будут доставлены 25 пострадавших от обстрела в Белгороде. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Спецборт уже вылетел в столицу. «Спецборт МЧС России доставит в Москву 25 человек, из них 6 детей, пострадавших в результате массированного удара ВСУ по Белгороду», — передает МЧС. Масштабный обстрел ВСУ произошел 30 декабря, за день до Нового года. При обстреле погибли 25 человек.