МЧС: 25 пострадавших от атаки ВСУ на Белгород перевезут в Москву

МЧС России сообщил, что в Москву будут доставлены 25 пострадавших от обстрела в Белгороде. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Спецборт уже вылетел в столицу.
«Спецборт МЧС России доставит в Москву 25 человек, из них 6 детей, пострадавших в результате массированного удара ВСУ по Белгороду», — передает МЧС. Масштабный обстрел ВСУ произошел 30 декабря, за день до Нового года. При обстреле погибли 25 человек.
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