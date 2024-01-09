Bloomberg: США провели тайную встречу с союзниками по миру на Украине

09 января 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Встреча по обсуждению украинского конфликта прошла тайно в Эр-Рияде Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и их союзники провели тайную встречу с представителями Украины в Эр-Рияде для обсуждения мирного плана Киева. Переговоры проходили в декабре, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. «В прошлом месяце состоялась секретная встреча между Украиной, ее союзниками по G7 и небольшой группой стран „Глобального Юга“, чтобы попытаться заручиться поддержкой условий Киева для проведения мирных переговоров с Россией», — передает агентство. Уточняется, что заседание проходило в Эр-Рияде. Сами переговоры проходили тайно, чтобы участники встречи чувствовали себя «комфортнее», говорится в материале. Однако в статье заявили, что переговоры не дали больших успехов. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о несостоятельности украинского мирного плана. По его словам, условия, выдвинутые Киевом, не имеют «ничего общего с реальностью».

США и их союзники провели тайную встречу с представителями Украины в Эр-Рияде для обсуждения мирного плана Киева. Переговоры проходили в декабре, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. «В прошлом месяце состоялась секретная встреча между Украиной, ее союзниками по G7 и небольшой группой стран „Глобального Юга“, чтобы попытаться заручиться поддержкой условий Киева для проведения мирных переговоров с Россией», — передает агентство. Уточняется, что заседание проходило в Эр-Рияде. Сами переговоры проходили тайно, чтобы участники встречи чувствовали себя «комфортнее», говорится в материале. Однако в статье заявили, что переговоры не дали больших успехов. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о несостоятельности украинского мирного плана. По его словам, условия, выдвинутые Киевом, не имеют «ничего общего с реальностью».