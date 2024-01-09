Bloomberg: США провели тайную встречу с союзниками по миру на Украине

США и их союзники провели тайную встречу с представителями Украины в Эр-Рияде для обсуждения мирного плана Киева. Переговоры проходили в декабре, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
«В прошлом месяце состоялась секретная встреча между Украиной, ее союзниками по G7 и небольшой группой стран „Глобального Юга“, чтобы попытаться заручиться поддержкой условий Киева для проведения мирных переговоров с Россией», —
Уточняется, что заседание проходило в Эр-Рияде. Сами переговоры проходили тайно, чтобы участники встречи чувствовали себя «комфортнее», говорится в материале. Однако в статье заявили, что переговоры не дали больших успехов.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о несостоятельности украинского мирного плана. По его словам, условия, выдвинутые Киевом, не имеют «ничего общего с реальностью».
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