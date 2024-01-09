Bloomberg: США провели тайную встречу с союзниками по миру на Украине

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Встреча по обсуждению украинского конфликта прошла тайно в Эр-Рияде Фото:
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США и их союзники провели тайную встречу с представителями Украины в Эр-Рияде для обсуждения мирного плана Киева. Переговоры проходили в декабре, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«В прошлом месяце состоялась секретная встреча между Украиной, ее союзниками по G7 и небольшой группой стран „Глобального Юга“, чтобы попытаться заручиться поддержкой условий Киева для проведения мирных переговоров с Россией», — передает агентство.

Уточняется, что заседание проходило в Эр-Рияде. Сами переговоры проходили тайно, чтобы участники встречи чувствовали себя «комфортнее», говорится в материале. Однако в статье заявили, что переговоры не дали больших успехов.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о несостоятельности украинского мирного плана. По его словам, условия, выдвинутые Киевом, не имеют «ничего общего с реальностью».

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США и их союзники провели тайную встречу с представителями Украины в Эр-Рияде для обсуждения мирного плана Киева. Переговоры проходили в декабре, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. «В прошлом месяце состоялась секретная встреча между Украиной, ее союзниками по G7 и небольшой группой стран „Глобального Юга“, чтобы попытаться заручиться поддержкой условий Киева для проведения мирных переговоров с Россией», — передает агентство. Уточняется, что заседание проходило в Эр-Рияде. Сами переговоры проходили тайно, чтобы участники встречи чувствовали себя «комфортнее», говорится в материале. Однако в статье заявили, что переговоры не дали больших успехов. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о несостоятельности украинского мирного плана. По его словам, условия, выдвинутые Киевом, не имеют «ничего общего с реальностью».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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