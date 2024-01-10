Развлечения Интересное Первый канал выбирает нового ведущего «Модного приговора» голосованием 10 января 2024 в 18:15 Размер текста - 17 + В качестве ведущего «Модного приговора» рассматривают пять человек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Первый канал объявил голосование на нового ведущего шоу «Модный приговор». Среди кандидатов присутствуют актер Игорь Верник и стилист Александр Рогов, сообщается на сайте телеканала. «Модный приговор» вернулся в эфир в формате телевизионного кастинга. Главная интрига — кто же займет вакантное место ведущего?» — говорится на сайте. Одними из кандидатов являются актер Игорь Верник, стилист Александр Рогов. Также среди претендентов рассматриваются стилист Андрей Грачев, а также теле- и радиоведущие Константин Михайлов и Александр Анатольевич. Уточняется, что голосование будет проходить до 14 января. Первый канал объявил голосование на нового ведущего шоу «Модный приговор». Среди кандидатов присутствуют актер Игорь Верник и стилист Александр Рогов, сообщается на сайте телеканала. «Модный приговор» вернулся в эфир в формате телевизионного кастинга. Главная интрига — кто же займет вакантное место ведущего?» — говорится на сайте. Одними из кандидатов являются актер Игорь Верник, стилист Александр Рогов. Также среди претендентов рассматриваются стилист Андрей Грачев, а также теле- и радиоведущие Константин Михайлов и Александр Анатольевич. Уточняется, что голосование будет проходить до 14 января. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям