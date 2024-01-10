Первый канал выбирает нового ведущего «Модного приговора» голосованием

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Ekaterinburg Fashion Week (день первый). Екатеринбург, модный показ, модели, подиум, неделя моды
В качестве ведущего «Модного приговора» рассматривают пять человек Фото:

Первый канал объявил голосование на нового ведущего шоу «Модный приговор». Среди кандидатов присутствуют актер Игорь Верник и стилист Александр Рогов, сообщается на сайте телеканала.

«Модный приговор» вернулся в эфир в формате телевизионного кастинга. Главная интрига — кто же займет вакантное место ведущего?» — говорится на сайте. Одними из кандидатов являются актер Игорь Верник, стилист Александр Рогов.

Также среди претендентов рассматриваются стилист Андрей Грачев, а также теле- и радиоведущие Константин Михайлов и Александр Анатольевич. Уточняется, что голосование будет проходить до 14 января.

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Первый канал объявил голосование на нового ведущего шоу «Модный приговор». Среди кандидатов присутствуют актер Игорь Верник и стилист Александр Рогов, сообщается на сайте телеканала. «Модный приговор» вернулся в эфир в формате телевизионного кастинга. Главная интрига — кто же займет вакантное место ведущего?» — говорится на сайте. Одними из кандидатов являются актер Игорь Верник, стилист Александр Рогов. Также среди претендентов рассматриваются стилист Андрей Грачев, а также теле- и радиоведущие Константин Михайлов и Александр Анатольевич. Уточняется, что голосование будет проходить до 14 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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