Первый канал выбирает нового ведущего «Модного приговора» голосованием

В качестве ведущего «Модного приговора» рассматривают пять человек
Первый канал объявил голосование на нового ведущего шоу «Модный приговор». Среди кандидатов присутствуют актер Игорь Верник и стилист Александр Рогов, сообщается на сайте телеканала.
«Модный приговор» вернулся в эфир в формате телевизионного кастинга. Главная интрига — кто же займет вакантное место ведущего?» —
Также среди претендентов рассматриваются стилист Андрей Грачев, а также теле- и радиоведущие Константин Михайлов и Александр Анатольевич. Уточняется, что голосование будет проходить до 14 января.
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