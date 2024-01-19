Песков: с Россией нельзя конкурировать в области атомной энергетики

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Пресс-секретарь президента России Владимир Путин отметил, что другим странам тяжело конкурировать с Россией в области атомной энергетики. Об этом он рассказал журналистам в ответ на вопрос, будет ли Россия присутствовать на церемонии заливки фундамента энергоблока в Египте.

«Мероприятие готовится, церемония важна. Продолжается наше сотрудничество с египетскими партнерами. Это наш важный партнер. Россия является безоговорочным лидером атомной индустрии в мировом масштабе. Мы оказываем услуги лучше, дешевле и качественнее других участников этого рынка. Сложно выдерживать конкуренцию с нами», — сказал Песков.

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Пресс-секретарь президента России Владимир Путин отметил, что другим странам тяжело конкурировать с Россией в области атомной энергетики. Об этом он рассказал журналистам в ответ на вопрос, будет ли Россия присутствовать на церемонии заливки фундамента энергоблока в Египте. «Мероприятие готовится, церемония важна. Продолжается наше сотрудничество с египетскими партнерами. Это наш важный партнер. Россия является безоговорочным лидером атомной индустрии в мировом масштабе. Мы оказываем услуги лучше, дешевле и качественнее других участников этого рынка. Сложно выдерживать конкуренцию с нами», — сказал Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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