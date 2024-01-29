Песков высказался об участии Путина в предвыборных дебатах

Песков: Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах
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Российско-киргизские переговоры. Бишкек., песков дмитрий, топ
Песков перенаправил в избирательный штаб вопрос о получении Путиным удостоверения кандидата в президенты Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос об участии Владимира Путина в предвыборных дебатах. Он заявил, что является представителем главы государства, а не кандидата.

«Я пресс-секретарь президента. Президент не участвует в предвыборных дебатах», — сказал Песков РИА Новости. К тому же, получение Путиным удостоверения кандидата Песков перенаправил в его штаб.

Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. Рассмотрев представленные избирательным штабом Путина 315 тысяч подписей и приложенные к ним документы, Центральная избирательная комиссия РФ 29 января единогласно приняла решение зарегистрировать его в качестве кандидата.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос об участии Владимира Путина в предвыборных дебатах. Он заявил, что является представителем главы государства, а не кандидата. «Я пресс-секретарь президента. Президент не участвует в предвыборных дебатах», — сказал Песков РИА Новости. К тому же, получение Путиным удостоверения кандидата Песков перенаправил в его штаб. Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. Рассмотрев представленные избирательным штабом Путина 315 тысяч подписей и приложенные к ним документы, Центральная избирательная комиссия РФ 29 января единогласно приняла решение зарегистрировать его в качестве кандидата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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