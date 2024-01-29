Песков высказался об участии Путина в предвыборных дебатах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос об участии Владимира Путина в предвыборных дебатах. Он заявил, что является представителем главы государства, а не кандидата.
«Я пресс-секретарь президента. Президент не участвует в предвыборных дебатах», — сказал Песков РИА Новости. К тому же, получение Путиным удостоверения кандидата Песков перенаправил в его штаб.
Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. Рассмотрев представленные избирательным штабом Путина 315 тысяч подписей и приложенные к ним документы, Центральная избирательная комиссия РФ 29 января единогласно приняла решение зарегистрировать его в качестве кандидата.
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