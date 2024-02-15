Shot: в центре Москвы горит здание «Известия холл». Видео

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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
В Москве загорелось здание, пострадавших нет, передает Shot Фото:

В Москве загорелось здание «Известия холл». На месте работают экстренные службы. Об этом сообщает Shot.

«Прямо сейчас горит здание „Известия холл“ на Пушкинской площади в Москве», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что на месте работают сотрудники МЧС. Информации о пострадавших в настоящий момент не поступало.

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В Москве загорелось здание «Известия холл». На месте работают экстренные службы. Об этом сообщает Shot. «Прямо сейчас горит здание „Известия холл“ на Пушкинской площади в Москве», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что на месте работают сотрудники МЧС. Информации о пострадавших в настоящий момент не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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