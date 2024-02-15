Происшествия Пожары Shot: в центре Москвы горит здание «Известия холл». Видео 15 февраля 2024 в 07:55 Размер текста - 17 + В Москве загорелось здание, пострадавших нет, передает Shot Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве загорелось здание «Известия холл». На месте работают экстренные службы. Об этом сообщает Shot. «Прямо сейчас горит здание „Известия холл“ на Пушкинской площади в Москве», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что на месте работают сотрудники МЧС. Информации о пострадавших в настоящий момент не поступало. В Москве загорелось здание «Известия холл». На месте работают экстренные службы. Об этом сообщает Shot. «Прямо сейчас горит здание „Известия холл“ на Пушкинской площади в Москве», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что на месте работают сотрудники МЧС. Информации о пострадавших в настоящий момент не поступало. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям