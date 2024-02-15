В Москве загорелось здание, пострадавших нет, передает Shot
В Москве загорелось здание «Известия холл». На месте работают экстренные службы. Об этом сообщает Shot.
«Прямо сейчас горит здание „Известия холл“ на Пушкинской площади в Москве», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что на месте работают сотрудники МЧС. Информации о пострадавших в настоящий момент не поступало.
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