Симоньян обматерила погибшего российского летчика, угнавшего Ми-8 для ВСУ

19 февраля 2024 в 21:36 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян (на фото) отреагировала на смерть Максима Кузьминова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8 Главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на сообщения о смерти российского пилота Максима Кузьминова, переметнувшегося на сторону Киева и угнавшего вертолет Ми-8. Журналистка назвала предателя «сукой». «Суку, который угнал к [украинцам] наш вертолет вместе с сослуживцами, застрелили в Испании», — заявила Маргарита Симоньян. Свое заявление она опубликовала у себя в telegram-канале. Ранее в СМИ начали писать об обнаружении тела Кузьминова в Испании. Позже в Главном управлении украинской разведки подтвердили эту информацию. Кузьминов угнал вертолет для ВСУ в 2023 году. Тогда он захватил транспорт с двумя российскими пилотами на борту. Позже сообщалось об их гибели.

Главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на сообщения о смерти российского пилота Максима Кузьминова, переметнувшегося на сторону Киева и угнавшего вертолет Ми-8. Журналистка назвала предателя «сукой». «Суку, который угнал к [украинцам] наш вертолет вместе с сослуживцами, застрелили в Испании», — заявила Маргарита Симоньян. Свое заявление она опубликовала у себя в telegram-канале. Ранее в СМИ начали писать об обнаружении тела Кузьминова в Испании. Позже в Главном управлении украинской разведки подтвердили эту информацию. Кузьминов угнал вертолет для ВСУ в 2023 году. Тогда он захватил транспорт с двумя российскими пилотами на борту. Позже сообщалось об их гибели.