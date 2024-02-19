Симоньян обматерила погибшего российского летчика, угнавшего Ми-8 для ВСУ

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Всероссийский форум "Россия страна возможностей", первый день. Москва, портрет, симоньян маргарита
Маргарита Симоньян (на фото) отреагировала на смерть Максима Кузьминова Фото:
новость из сюжета
Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8

Главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на сообщения о смерти российского пилота Максима Кузьминова, переметнувшегося на сторону Киева и угнавшего вертолет Ми-8. Журналистка назвала предателя «сукой».

«Суку, который угнал к [украинцам] наш вертолет вместе с сослуживцами, застрелили в Испании», — заявила Маргарита Симоньян. Свое заявление она опубликовала у себя в telegram-канале.

Ранее в СМИ начали писать об обнаружении тела Кузьминова в Испании. Позже в Главном управлении украинской разведки подтвердили эту информацию.

Кузьминов угнал вертолет для ВСУ в 2023 году. Тогда он захватил транспорт с двумя российскими пилотами на борту. Позже сообщалось об их гибели.

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Главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на сообщения о смерти российского пилота Максима Кузьминова, переметнувшегося на сторону Киева и угнавшего вертолет Ми-8. Журналистка назвала предателя «сукой». «Суку, который угнал к [украинцам] наш вертолет вместе с сослуживцами, застрелили в Испании», — заявила Маргарита Симоньян. Свое заявление она опубликовала у себя в telegram-канале. Ранее в СМИ начали писать об обнаружении тела Кузьминова в Испании. Позже в Главном управлении украинской разведки подтвердили эту информацию. Кузьминов угнал вертолет для ВСУ в 2023 году. Тогда он захватил транспорт с двумя российскими пилотами на борту. Позже сообщалось об их гибели.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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