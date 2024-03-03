«Аэрофлот» предупредили о террористе на одном из рейсов

В авиакомпанию «Аэрофлот» поступила информация о нахождении террориста на одном из рейсов в аэропорту Шереметьево. Однако при проверке такого пассажира не было обнаружено. Об этом сообщает ДУАБ ПАО «Аэрофлот».
«В настоящее время на рейсах ПАО „Аэрофлот“, находящихся в полете, пассажир по имени Д. П. [которого классифицировали как террориста — прим. URA.RU] отсутствует», — передает telegram-канал AVIAINCIDENT информацию из авиакомпании. При этом отмечается, что на рейсе SU1128 Шереметьево — Сочи было забронировано место за пассажиром П. Д. При предполетном досмотре у него не обнаружили взрывных устройств и взрывчатых веществ.
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