Моргенштерн* хочет суда с «Лентой.ру» за фейки о «Крокусе»: что происходит

Моргенштерн* намерен судиться с «Лентой.ру» из-за дезинформации

30 марта 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

Иноагент Алишер Моргенштерн пригрозил «Ленте.ру» иском на миллион рублей Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом) намерен судиться с «Лентой.ру». Причиной тому стал пост на «Ленте дня» о том, что подросток, который помогал людям покинуть «Крокус Сити Холл» во время теракта, якобы отказался от денег музыканта. Однако молодой человек принял средства от исполнителя и помог семье погасить кредиты. URA.RU приводит всю известную информацию. Благодарность за подвиг В день трагедии в «Крокусе» 15-летний школьник Ислам Халилов, который подрабатывал гардеробщиком, вывел из здания больше 100 человек. Свой подвиг подросток прокомментировал тем, что просто делал свою работу и действовал по инструкции, пишет RT. После этого Моргенштерн перевел юному герою миллион рублей. Позже в «Ленте дня» опубликовали пост, где говорилось, что мальчик отказался от денег и заявил, что за подвиги предлагать крупные суммы «не совсем правильно». Начало конфликта После новости от «Ленты дня» Моргенштерн в своем telegram-канале написал, что у ресурса есть пять минут на удаление поста. Также рэпер опубликовал аудиосообщение от мальчика с его согласия. Халилов рассказал, что информация об отказе от средств «была взята с облака». Также подросток поблагодарил музыканта, заявив, что его семья смогла расплатиться с кредитами. Однако молодому человеку заблокировали банковскую карту из-за крупного поступления. Причиной тому стал тот факт, что мальчику нет 18 лет. Тем не менее он сообщил, что сходил в банк, где объяснил ситуацию и подал заявление на разблокировку карты. Изменение поста Чтобы избежать конфликта с исполнителем «Лента дня» не стала удалять пост. Однако в новости были изменены фото, имя и фамилия подростка. По новым данным, от денег Моргенштерна отказался 16-летний Александр Журик, который также работал в «Крокусе» и выводил людей из здания во время теракта. Однако других изменений в посте не было. История осталась той же, что о Халилове. Также к новости добавили UPD, заявив, что «в новости фигурировал другой подросток и информация была исправлена». Музыкант заявил, что с Журиком он не общался, соответственно, и денег он ему не предлагал. Моргенштерн дал «Ленте дня» час на удаление поста, пригрозив разбирательствами. После того как время вышло, рэпер заявил, что подаст в суд и уже начал работу с адвокатом. Он сообщил о намерении отсудить миллион рублей, и сказал, что в случае победы переведет деньги пострадавшим из-за трагедии. Комментарий Журика Спустя время Моргенштерн опубликовал заявление Журика. Подросток заявил, что ему «никто и ничего не предлагал». Молодой человек сказал, что всего лишь высказал, что считает неправильным давать детям такие большие суммы денег. В ответ на это исполнитель заявил, что отправит и ему миллион рублей, призвав подростка не отказываться от этих средств. Позже он написал, что Журик не принял деньги, поэтому миллион будет отправлен в фонд помощи пострадавшим при теракте. *Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом) намерен судиться с «Лентой.ру». Причиной тому стал пост на «Ленте дня» о том, что подросток, который помогал людям покинуть «Крокус Сити Холл» во время теракта, якобы отказался от денег музыканта. Однако молодой человек принял средства от исполнителя и помог семье погасить кредиты. URA.RU приводит всю известную информацию. В день трагедии в «Крокусе» 15-летний школьник Ислам Халилов, который подрабатывал гардеробщиком, вывел из здания больше 100 человек. Свой подвиг подросток прокомментировал тем, что просто делал свою работу и действовал по инструкции, пишет RT. После этого Моргенштерн перевел юному герою миллион рублей. Позже в «Ленте дня» опубликовали пост, где говорилось, что мальчик отказался от денег и заявил, что за подвиги предлагать крупные суммы «не совсем правильно». После новости от «Ленты дня» Моргенштерн в своем telegram-канале написал, что у ресурса есть пять минут на удаление поста. Также рэпер опубликовал аудиосообщение от мальчика с его согласия. Халилов рассказал, что информация об отказе от средств «была взята с облака». Также подросток поблагодарил музыканта, заявив, что его семья смогла расплатиться с кредитами. Однако молодому человеку заблокировали банковскую карту из-за крупного поступления. Причиной тому стал тот факт, что мальчику нет 18 лет. Тем не менее он сообщил, что сходил в банк, где объяснил ситуацию и подал заявление на разблокировку карты. Чтобы избежать конфликта с исполнителем «Лента дня» не стала удалять пост. Однако в новости были изменены фото, имя и фамилия подростка. По новым данным, от денег Моргенштерна отказался 16-летний Александр Журик, который также работал в «Крокусе» и выводил людей из здания во время теракта. Однако других изменений в посте не было. История осталась той же, что о Халилове. Также к новости добавили UPD, заявив, что «в новости фигурировал другой подросток и информация была исправлена». Музыкант заявил, что с Журиком он не общался, соответственно, и денег он ему не предлагал. Моргенштерн дал «Ленте дня» час на удаление поста, пригрозив разбирательствами. После того как время вышло, рэпер заявил, что подаст в суд и уже начал работу с адвокатом. Он сообщил о намерении отсудить миллион рублей, и сказал, что в случае победы переведет деньги пострадавшим из-за трагедии. Спустя время Моргенштерн опубликовал заявление Журика. Подросток заявил, что ему «никто и ничего не предлагал». Молодой человек сказал, что всего лишь высказал, что считает неправильным давать детям такие большие суммы денег. В ответ на это исполнитель заявил, что отправит и ему миллион рублей, призвав подростка не отказываться от этих средств. Позже он написал, что Журик не принял деньги, поэтому миллион будет отправлен в фонд помощи пострадавшим при теракте. *Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов