В Британии раскрыли шокирующие факты о кражах данных из министерства обороны

The Telegraph: из минобороны Британии украли 1400 ноутбуков с секретными данными

31 марта 2024 в 08:59 Размер текста - 17 +

Следственные органы Британии вели расследования, чтобы установить, есть ли секретная информация на украденных ноутбуках Фото: Анна Майорова © URA.RU С 2018 по 2023 год в минобороны Британии пропало около 1400 ноутбуков, на которых могли храниться секретные данные. Об этом сообщили в газете The Telegraph. Авторы статьи также отметили, что с 2018 года с военных баз государства было украдено около 30 единиц оружия. «Согласно правительственным данным, в период с 2018 по 2023 год пропало не менее 1400 ноутбуков МО, 100 компьютеров и до 300 USB-накопителей, на которых могли храниться конфиденциальные данные», — говорится в материале. По словам одного военного эксперта, массовая потеря компьютеров и карт памяти представляла потенциальную угрозу для безопасности вооруженных сил. Это привело к десяткам расследований со стороны следственных органов, чтобы выяснить, содержится ли конфиденциальная информация на утерянном оборудовании, которая могла бы быть использована иностранными государствами. По последним данным минобороны Британии, за последние два года были потеряны или украдены 361 ноутбук, 98 мобильный телефон, 70 жестких дисков для компьютеров и 50 флеш-накопителей за последние два года. Представитель военного ведомства Британии заявил, что в случае преступной деятельности будут приняты необходимые меры. Авторы статьи отметили, что кроме техники также были потеряны два пулемета GPMG, важное оружие для пехотных батальонов, винтовки SA-80, пистолеты Glock, деактивированная российская ракетная установка и другое оружие из военных баз. В общей сложности с 2018 года с военных баз пропало не меньше 30 единиц оружия. Ранее Комитет британского парламента по контролю расходов бюджетных средств сообщило, что впервые с 2012 года Минобороны Великобритании столкнулось с острым дефицитом финансов на обслуживание и закупку боевого имущества, сообщает RT. Затраты выросли на 65,7 миллиарда фунтов, уточняет Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 2018 по 2023 год в минобороны Британии пропало около 1400 ноутбуков, на которых могли храниться секретные данные. Об этом сообщили в газете The Telegraph. Авторы статьи также отметили, что с 2018 года с военных баз государства было украдено около 30 единиц оружия. «Согласно правительственным данным, в период с 2018 по 2023 год пропало не менее 1400 ноутбуков МО, 100 компьютеров и до 300 USB-накопителей, на которых могли храниться конфиденциальные данные», — говорится в материале. По словам одного военного эксперта, массовая потеря компьютеров и карт памяти представляла потенциальную угрозу для безопасности вооруженных сил. Это привело к десяткам расследований со стороны следственных органов, чтобы выяснить, содержится ли конфиденциальная информация на утерянном оборудовании, которая могла бы быть использована иностранными государствами. По последним данным минобороны Британии, за последние два года были потеряны или украдены 361 ноутбук, 98 мобильный телефон, 70 жестких дисков для компьютеров и 50 флеш-накопителей за последние два года. Представитель военного ведомства Британии заявил, что в случае преступной деятельности будут приняты необходимые меры. Авторы статьи отметили, что кроме техники также были потеряны два пулемета GPMG, важное оружие для пехотных батальонов, винтовки SA-80, пистолеты Glock, деактивированная российская ракетная установка и другое оружие из военных баз. В общей сложности с 2018 года с военных баз пропало не меньше 30 единиц оружия. Ранее Комитет британского парламента по контролю расходов бюджетных средств сообщило, что впервые с 2012 года Минобороны Великобритании столкнулось с острым дефицитом финансов на обслуживание и закупку боевого имущества, сообщает RT. Затраты выросли на 65,7 миллиарда фунтов, уточняет Life.