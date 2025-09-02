Путин рассказал секрет укрощения политики киевских властей

Для изменения позиции Киева необходимо полностью прекратить реверсные поставки газа. Об этом на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Китае заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова передают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
«Украина получает значительный объём энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу», — заявил Путин. Он добавил, что Киев можно заставить учитывать интересы других государств путем применения экономических мер. Российский лидер пояснил, что Украина продолжает получать значительные объемы энергоресурсов через соседние страны Восточной Европы.
Путин указал, что для изменения позиции Киева необходимо остановить экспорт электроэнергии на украинскую территорию. По его мнению, именно такие решительные действия продемонстрируют украинской стороне существующие пределы допустимого поведения в международных отношениях.
Путин выразил уверенность, что только после принятия этих мер станет очевидно, что нарушения чужих интересов не может оставаться безнаказанным. Он подчеркнул, что подобные шаги заставят Киев осознать необходимость уважения к законным правам других стран.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.