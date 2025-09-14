В порту Петербурга задымилось иностранное грузовое судно

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задымления на иностранном грузовом судне в районе Гладкого острова в Санкт-Петербурге. По оперативным данным, задымление удалось полностью ликвидировать, уточнили в ведомстве. 

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задымления грузового судна в Санкт-Петербурге», — уточнили в соответствующем telegram-канале. В настоящий момент выясняются все детали произошедшего, организована проверка. 

В свою очередь журналисты 78.ru сообщили, что возгорание произошло внутри иностранного судна, пришвартованного у Гладкого острова. По информации источников, открытого огня обнаружено не было — над палубой поднимался густой дым. 

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура уже проводила проверки по фактам происшествий на водном транспорте в регионе. В сентябре пассажирский теплоход «Александра» сел на мель в Вологодской области, а в Санкт-Петербурге теплоход «Чайка» также оказался на мели. В обоих случаях пострадавших не было.

