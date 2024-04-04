Латвия отправит на Украину партию дронов на миллион евро

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон. stock, бпла, беспилотник,  дрон,  stock, барражирующий
Латвия планирует отправить на Украину первую партию дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Латвия поставит Украине партию дронов на миллион евро. Об этом рассказала премьер-министр балтийской республики Эвика Силиня.

«Скоро мы планируем отправить первые дроны на 1 миллион евро на Украину», — сказала Силиня на пресс-конференции, передает РИА Новости. Она добавила, что всего в текущем году страна планирует выделить девять миллионов евро на поставку Киеву дронов.

Ранее Латвия выделила Украине новый пакет военной помощи. Он включил в себя боеприпасы, гаубицы, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и другое. Также между странами было подписано соглашение, которое упростит процесс оказания помощи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Латвия поставит Украине партию дронов на миллион евро. Об этом рассказала премьер-министр балтийской республики Эвика Силиня. «Скоро мы планируем отправить первые дроны на 1 миллион евро на Украину», — сказала Силиня на пресс-конференции, передает РИА Новости. Она добавила, что всего в текущем году страна планирует выделить девять миллионов евро на поставку Киеву дронов. Ранее Латвия выделила Украине новый пакет военной помощи. Он включил в себя боеприпасы, гаубицы, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и другое. Также между странами было подписано соглашение, которое упростит процесс оказания помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...