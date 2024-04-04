Латвия отправит на Украину партию дронов на миллион евро

Латвия поставит Украине партию дронов на миллион евро. Об этом рассказала премьер-министр балтийской республики Эвика Силиня.
«Скоро мы планируем отправить первые дроны на 1 миллион евро на Украину», — сказала Силиня на пресс-конференции, передает РИА Новости. Она добавила, что всего в текущем году страна планирует выделить девять миллионов евро на поставку Киеву дронов.
Ранее Латвия выделила Украине новый пакет военной помощи. Он включил в себя боеприпасы, гаубицы, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и другое. Также между странами было подписано соглашение, которое упростит процесс оказания помощи.
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