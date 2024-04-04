РИАН: комиссия Кремля рекомендовала Подносову на пост главы Верховного суда

Комиссия при президенте РФ рекомендовала главе страны Владимиру Путину кандидатуру Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда (ВС). Об этом сообщил источник в комиссии.
«Президентская комиссия по предварительному рассмотрению рекомендовала Путину представить Совету Федерации кандидатуру Ирины Подносовой для назначения на должность председателя ВС», — рассказал источник.
До этого Подносову рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей. Решение было единогласным. Подносова — единственный человек, который подал документы на пост главы ВС. Место стало вакантным после смерти предыдущего председателя — Вячеслава Лебедева. Он был назначен еще при первом президенте России Борисе Ельцине.
Кандидатура Подносовой будет рассмотрена в профильным комитетом Совфеда как только поступит предложение. Об этом также рассказал источник РИА Новости.
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