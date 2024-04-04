РИАН: комиссия Кремля рекомендовала Подносову на пост главы Верховного суда

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Помывка памятника Юрию Гагарину на Октябрьской площади. Москва, верховный суд рф
Ирина Подносова — единственный кандидат на должность главы Верховного суда Фото:

Комиссия при президенте РФ рекомендовала главе страны Владимиру Путину кандидатуру Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда (ВС). Об этом сообщил источник в комиссии.

«Президентская комиссия по предварительному рассмотрению рекомендовала Путину представить Совету Федерации кандидатуру Ирины Подносовой для назначения на должность председателя ВС», — рассказал источник.

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Что известно о претенденте на должность главы Верховного суда Подносовой

До этого Подносову рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей. Решение было единогласным. Подносова — единственный человек, который подал документы на пост главы ВС. Место стало вакантным после смерти предыдущего председателя — Вячеслава Лебедева. Он был назначен еще при первом президенте России Борисе Ельцине.

Кандидатура Подносовой будет рассмотрена в профильным комитетом Совфеда как только поступит предложение. Об этом также рассказал источник РИА Новости.

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Комиссия при президенте РФ рекомендовала главе страны Владимиру Путину кандидатуру Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда (ВС). Об этом сообщил источник в комиссии. «Президентская комиссия по предварительному рассмотрению рекомендовала Путину представить Совету Федерации кандидатуру Ирины Подносовой для назначения на должность председателя ВС», — рассказал источник. До этого Подносову рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей. Решение было единогласным. Подносова — единственный человек, который подал документы на пост главы ВС. Место стало вакантным после смерти предыдущего председателя — Вячеслава Лебедева. Он был назначен еще при первом президенте России Борисе Ельцине. Кандидатура Подносовой будет рассмотрена в профильным комитетом Совфеда как только поступит предложение. Об этом также рассказал источник РИА Новости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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