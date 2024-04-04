Общество РИАН: комиссия Кремля рекомендовала Подносову на пост главы Верховного суда 04 апреля 2024 в 15:53 Размер текста - 17 + Ирина Подносова — единственный кандидат на должность главы Верховного суда Фото: Владимир Андреев © URA.RU Комиссия при президенте РФ рекомендовала главе страны Владимиру Путину кандидатуру Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда (ВС). Об этом сообщил источник в комиссии. «Президентская комиссия по предварительному рассмотрению рекомендовала Путину представить Совету Федерации кандидатуру Ирины Подносовой для назначения на должность председателя ВС», — рассказал источник. Новость по теме Что известно о претенденте на должность главы Верховного суда Подносовой До этого Подносову рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей. Решение было единогласным. Подносова — единственный человек, который подал документы на пост главы ВС. Место стало вакантным после смерти предыдущего председателя — Вячеслава Лебедева. Он был назначен еще при первом президенте России Борисе Ельцине. Кандидатура Подносовой будет рассмотрена в профильным комитетом Совфеда как только поступит предложение. Об этом также рассказал источник РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Комиссия при президенте РФ рекомендовала главе страны Владимиру Путину кандидатуру Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда (ВС). Об этом сообщил источник в комиссии. «Президентская комиссия по предварительному рассмотрению рекомендовала Путину представить Совету Федерации кандидатуру Ирины Подносовой для назначения на должность председателя ВС», — рассказал источник. До этого Подносову рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей. Решение было единогласным. Подносова — единственный человек, который подал документы на пост главы ВС. Место стало вакантным после смерти предыдущего председателя — Вячеслава Лебедева. Он был назначен еще при первом президенте России Борисе Ельцине. Кандидатура Подносовой будет рассмотрена в профильным комитетом Совфеда как только поступит предложение. Об этом также рассказал источник РИА Новости. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям