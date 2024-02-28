В Москве проходит прощание с главой Верховного суда России Лебедевым
Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев скончался в Москве. Он возглавлял Верховный суд со времен первого президента России Бориса Ельцина. Ему было 80 лет. Прощание проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Позднее Лебедева отпоют в храме Христа Спасителя и похоронят на Новодевичьем кладбище. URA.RU публикует фоторепортаж прощания с Лебедевым.
Лебедева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве
Прощание будет публичным, но в последующих мероприятиях будут участвовать только близкие умершего
Владимир Путин приехал проститься с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев приехал в Колонный зал Дома Союзов на прощание
Путин задержался у гроба и перекрестился
На церемонию пришли председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, первые вице-спикеры Госдумы Иван Мельников и Александр Жуков, вице-спикер ГД Анна Кузнецова, лидер СРЗП Сергей Миронов и другие
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.