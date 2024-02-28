Как прошло прощание с экс-главой Верховного Суда Лебедевым. Фоторепортаж

Прощание с экс-главой Верховного Суда началось в Колонном зале Дома Союзов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Москве проходит прощание с главой Верховного суда России Лебедевым Фото:

Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев скончался в Москве. Он возглавлял Верховный суд со времен первого президента России Бориса Ельцина. Ему было 80 лет. Прощание проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Позднее Лебедева отпоют в храме Христа Спасителя и похоронят на Новодевичьем кладбище. URA.RU публикует фоторепортаж прощания с Лебедевым.

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Лебедева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве
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Прощание будет публичным, но в последующих мероприятиях будут участвовать только близкие умершего
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Владимир Путин приехал проститься с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым
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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев приехал в Колонный зал Дома Союзов на прощание
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Путин задержался у гроба и перекрестился
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На церемонию пришли председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, первые вице-спикеры Госдумы Иван Мельников и Александр Жуков, вице-спикер ГД Анна Кузнецова, лидер СРЗП Сергей Миронов и другие
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Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев скончался в Москве. Он возглавлял Верховный суд со времен первого президента России Бориса Ельцина. Ему было 80 лет. Прощание проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Позднее Лебедева отпоют в храме Христа Спасителя и похоронят на Новодевичьем кладбище. URA.RU публикует фоторепортаж прощания с Лебедевым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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