Как прошло прощание с экс-главой Верховного Суда Лебедевым. Фоторепортаж

Прощание с экс-главой Верховного Суда началось в Колонном зале Дома Союзов

28 февраля 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

В Москве проходит прощание с главой Верховного суда России Лебедевым Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев скончался в Москве. Он возглавлял Верховный суд со времен первого президента России Бориса Ельцина. Ему было 80 лет. Прощание проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Позднее Лебедева отпоют в храме Христа Спасителя и похоронят на Новодевичьем кладбище. URA.RU публикует фоторепортаж прощания с Лебедевым. Лебедева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве Фото: Алексей Никольский/POOL/ТАСС Прощание будет публичным, но в последующих мероприятиях будут участвовать только близкие умершего Фото: Алексей Никольский/POOL/ТАСС Владимир Путин приехал проститься с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым Фото: Алексей Никольский/POOL/ТАСС Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев приехал в Колонный зал Дома Союзов на прощание Фото: Алексей Никольский/POOL/ТАСС Путин задержался у гроба и перекрестился Фото: Сергей Бобылев/ТАСС На церемонию пришли председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, первые вице-спикеры Госдумы Иван Мельников и Александр Жуков, вице-спикер ГД Анна Кузнецова, лидер СРЗП Сергей Миронов и другие Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев скончался в Москве. Он возглавлял Верховный суд со времен первого президента России Бориса Ельцина. Ему было 80 лет. Прощание проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Позднее Лебедева отпоют в храме Христа Спасителя и похоронят на Новодевичьем кладбище. URA.RU публикует фоторепортаж прощания с Лебедевым.