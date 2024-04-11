Небензя объяснил, почему Россия не размещает оружие в космосе

Небензя: РФ исполняет обязательства и не размещает оружие в космосе

11 апреля 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

Василий Небензя сообщил, что РФ выполняет все обязательства договора Фото: Пресс-служба Соведа Федерации Россия строго придерживается условий Договора о космосе, запрещающего размещение вооружений в космическом пространстве. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Его заявление стало ответом на предложение США и Японии оформить дополнительное соглашение, которое дублирует уже существующие международные договоренности. «Неверно говорить, что международное сообщество не занимается этим вопросом. С принятия в 1967 году Договора о космосе существует четкий запрет для стран-участниц на размещение ОМУ (оружия массового уничтожения — прим. URA.RU) в космическом пространстве». — заявил Небензя. Слова передает РИА Новости. Он отметил, что РФ в полной мере выполняет обязательства согласно этому соглашению. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия не проводила и не планирует проводить размещение ядерного оружия за пределами Земли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал заявление о планах РФ разместить ядерное оружие в космосе, назвав их хитрым трюком США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия строго придерживается условий Договора о космосе, запрещающего размещение вооружений в космическом пространстве. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Его заявление стало ответом на предложение США и Японии оформить дополнительное соглашение, которое дублирует уже существующие международные договоренности. «Неверно говорить, что международное сообщество не занимается этим вопросом. С принятия в 1967 году Договора о космосе существует четкий запрет для стран-участниц на размещение ОМУ (оружия массового уничтожения — прим. URA.RU) в космическом пространстве». — заявил Небензя. Слова передает РИА Новости. Он отметил, что РФ в полной мере выполняет обязательства согласно этому соглашению. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия не проводила и не планирует проводить размещение ядерного оружия за пределами Земли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал заявление о планах РФ разместить ядерное оружие в космосе, назвав их хитрым трюком США.