Апелляционный суд Кипра разрешил экстрадицию в США россиянина Петрова

25 апреля 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Петров, которого хотят экстрадировать в США, заявил, что он думает над подачей апелляции на решение суда Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Апелляционный суд в Никосии согласился на экстрадицию в Соединенные Штаты россиянина Артура Петрова. В августе 2023 года он был арестован на Кипре по запросу американских правоохранителей. Ранее окружной суд в Ларнаке признал экстрадицию незаконной, сообщил Петров. «Решение Апелляционного суда не поддается объяснению, поскольку окружной суд в Ларнаке ранее признал незаконность экстрадиции», — передает ТАСС слова Петрова. Он добавил, что его адвокаты займутся изучением решения суда и проведут экспертизу. После нее станет понятно, нужно ли подавать апелляцию в Верховный суд Кипра. Власти Штатов подозревают россиянина в «незаконных закупках больших объемов микроэлектроники американского производства для российской компании». Она якобы имеет отношение к оборонной отрасли. Запрос на экстрадицию был направлен американскими властями Кипру в октябре, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Апелляционный суд в Никосии согласился на экстрадицию в Соединенные Штаты россиянина Артура Петрова. В августе 2023 года он был арестован на Кипре по запросу американских правоохранителей. Ранее окружной суд в Ларнаке признал экстрадицию незаконной, сообщил Петров. «Решение Апелляционного суда не поддается объяснению, поскольку окружной суд в Ларнаке ранее признал незаконность экстрадиции», — передает ТАСС слова Петрова. Он добавил, что его адвокаты займутся изучением решения суда и проведут экспертизу. После нее станет понятно, нужно ли подавать апелляцию в Верховный суд Кипра. Власти Штатов подозревают россиянина в «незаконных закупках больших объемов микроэлектроники американского производства для российской компании». Она якобы имеет отношение к оборонной отрасли. Запрос на экстрадицию был направлен американскими властями Кипру в октябре, передает RT.