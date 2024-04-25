Апелляционный суд Кипра разрешил экстрадицию в США россиянина Петрова

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Клипарт правосудие. Москва, молоток, судебное заседание, правосудие, суд, судебные слушания
Петров, которого хотят экстрадировать в США, заявил, что он думает над подачей апелляции на решение суда Фото:

Апелляционный суд в Никосии согласился на экстрадицию в Соединенные Штаты россиянина Артура Петрова. В августе 2023 года он был арестован на Кипре по запросу американских правоохранителей. Ранее окружной суд в Ларнаке признал экстрадицию незаконной, сообщил Петров.

«Решение Апелляционного суда не поддается объяснению, поскольку окружной суд в Ларнаке ранее признал незаконность экстрадиции», — передает ТАСС слова Петрова. Он добавил, что его адвокаты займутся изучением решения суда и проведут экспертизу. После нее станет понятно, нужно ли подавать апелляцию в Верховный суд Кипра.

Власти Штатов подозревают россиянина в «незаконных закупках больших объемов микроэлектроники американского производства для российской компании». Она якобы имеет отношение к оборонной отрасли. Запрос на экстрадицию был направлен американскими властями Кипру в октябре, передает RT.

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Апелляционный суд в Никосии согласился на экстрадицию в Соединенные Штаты россиянина Артура Петрова. В августе 2023 года он был арестован на Кипре по запросу американских правоохранителей. Ранее окружной суд в Ларнаке признал экстрадицию незаконной, сообщил Петров. «Решение Апелляционного суда не поддается объяснению, поскольку окружной суд в Ларнаке ранее признал незаконность экстрадиции», — передает ТАСС слова Петрова. Он добавил, что его адвокаты займутся изучением решения суда и проведут экспертизу. После нее станет понятно, нужно ли подавать апелляцию в Верховный суд Кипра. Власти Штатов подозревают россиянина в «незаконных закупках больших объемов микроэлектроники американского производства для российской компании». Она якобы имеет отношение к оборонной отрасли. Запрос на экстрадицию был направлен американскими властями Кипру в октябре, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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