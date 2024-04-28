Эстония хочет закрыть еще один КПП на границе с Россией

Минфин Эстонии предложил закрывать на ночь КПП «Койдула» на границе с РФ

Закрытие КПП на ночь может привести к негативным последствиям для прилегающих районов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Эстонии планирует закрывать контрольно-пропускной пункт (КПП) «Койдула» на ночь. Об этом заявил министр финансов прибалтийской республики Март Вырклаэв.

«Во-первых, это будет более тщательным соблюдением санкций. Транспортные потоки уменьшились, и не нужно держать границу с Россией открытой в ночное время. Во-вторых, здесь есть и определенная экономия», — сказал Вырклаэв радиостанции ERR .

Закрытие КПП на ночь может привести к негативным последствиям в экономике для прилегающих к границе районов, передает ERR. СМИ также напоминает, что с 1 мая по решению правительства, на ночь закрывается погранпереход в Нарве — работать он будет только с 07:00 до 23:00. КПП «Койдула» и «Лухамаа» планировалось оставить открытыми в ночное время.

Россиян ранее предупредили о возможном закрытии границ с Эстонией. Пограничники при въезде через Нарву стали раздавать россиянам памятки с предупреждением, что российско-эстонскую границу могут в скором времени закрыть. После закрытие этого пограничного пункта маршрут въезда в страну может удлиниться на несколько сотен километров.