Политика Путин заявил о сложном периоде в истории РФ 09 мая 2024 в 12:24 Размер текста - 17 + Владимир Путин заявил, что будущее РФ зависит от дейтсвий самих россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подчеркнул важность текущего момента для страны. Он заявил, что Россия переживает рубежный период, и будущее нации зависит от действий каждого гражданина. «Россия сейчас переживает сложный, рубежный период. Судьба Родины, ее будущее зависит от каждого из нас», — заявил Путин на параде Победы. Он напомнил о значении подвига поколения победителей и призвал к единению в любви к Родине. URA.RU ведет трансляцию на Rutube. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин подчеркнул важность текущего момента для страны. Он заявил, что Россия переживает рубежный период, и будущее нации зависит от действий каждого гражданина. «Россия сейчас переживает сложный, рубежный период. Судьба Родины, ее будущее зависит от каждого из нас», — заявил Путин на параде Победы. Он напомнил о значении подвига поколения победителей и призвал к единению в любви к Родине. URA.RU ведет трансляцию на Rutube. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям