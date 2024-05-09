Путин заявил о сложном периоде в истории РФ

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил, что будущее РФ зависит от дейтсвий самих россиян Фото:

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность текущего момента для страны. Он заявил, что Россия переживает рубежный период, и будущее нации зависит от действий каждого гражданина.

«Россия сейчас переживает сложный, рубежный период. Судьба Родины, ее будущее зависит от каждого из нас», — заявил Путин на параде Победы. Он напомнил о значении подвига поколения победителей и призвал к единению в любви к Родине. URA.RU ведет трансляцию на Rutube.

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Президент России Владимир Путин подчеркнул важность текущего момента для страны. Он заявил, что Россия переживает рубежный период, и будущее нации зависит от действий каждого гражданина. «Россия сейчас переживает сложный, рубежный период. Судьба Родины, ее будущее зависит от каждого из нас», — заявил Путин на параде Победы. Он напомнил о значении подвига поколения победителей и призвал к единению в любви к Родине. URA.RU ведет трансляцию на Rutube.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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