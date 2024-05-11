Шольц: работающим в ФРГ украинцам призывного возраста не грозит высылка

12 мая 2024 в 01:10 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц заверил, что находящимся в Германии украинцам призывного возраста не стоит боятся высылки Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Работающим в ФРГ украинцам призывного возраста не стоит беспокоиться о высылке. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с журналистами в Потсдаме. Он также призвал граждан Украины, находящихся в Германии, активно искать работу. «Украинцам призывного возраста, благодаря трудоустройству, обеспечивается безопасность пребывания. Правовая ситуация в Германии такова, что пребывание [в стране] тем самым не ставится под угрозу», — подчеркнул Шольц, отвечая на вопросы редакционного объединения RND. Шольц также призвал украинцев, находящихся в Германии, активнее искать работу, учитывая острую потребность немецкого рынка труда в рабочей силе. Кроме того, он выразил оптимизм относительно предстоящей конференции по Украине, которая должна состояться в середине июня в Швейцарии. Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к властям Германии с призывом прекратить помогать украинцам призывного возраста. Как сообщал «Царьград», по статистике, 80% украинских беженцев в Германии не работают, создавая сильную нагрузку на систему здравоохранения и экономику страны. На Украине с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации. Спикер Минобороны страны Дмитрий Лазуткин заявил, что с этого момента у украинцев заканчивается спокойная жизнь и необходима всеобщая мобилизация. Законопроект о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране Владимир Зеленский подписал 9 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работающим в ФРГ украинцам призывного возраста не стоит беспокоиться о высылке. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с журналистами в Потсдаме. Он также призвал граждан Украины, находящихся в Германии, активно искать работу. «Украинцам призывного возраста, благодаря трудоустройству, обеспечивается безопасность пребывания. Правовая ситуация в Германии такова, что пребывание [в стране] тем самым не ставится под угрозу», — подчеркнул Шольц, отвечая на вопросы редакционного объединения RND. Шольц также призвал украинцев, находящихся в Германии, активнее искать работу, учитывая острую потребность немецкого рынка труда в рабочей силе. Кроме того, он выразил оптимизм относительно предстоящей конференции по Украине, которая должна состояться в середине июня в Швейцарии. Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к властям Германии с призывом прекратить помогать украинцам призывного возраста. Как сообщал «Царьград», по статистике, 80% украинских беженцев в Германии не работают, создавая сильную нагрузку на систему здравоохранения и экономику страны. На Украине с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации. Спикер Минобороны страны Дмитрий Лазуткин заявил, что с этого момента у украинцев заканчивается спокойная жизнь и необходима всеобщая мобилизация. Законопроект о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране Владимир Зеленский подписал 9 мая.