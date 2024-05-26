В Москве будут судить экс-сотрудника управления делами президента России

27 мая 2024 в 04:15 Размер текста - 17 +

В отношении Виталия Надраги возбуждено уголовное дело о пропаже двух миллионов рублей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тверском суде Москвы начинается процесс по второму делу в отношении экс-начальника управления информации и связи управления делами президента России (УДП) Виталия Надраги. Бывшего чиновника подозревают в пропаже двух миллионов рублей, выделенных на развитие сайта УДП. Об этом пишет «Коммерсант». «Сейчас в Тверском суде столицы начинается процесс по второму делу в отношении экс-чиновника — о пропаже 2 млн руб., выделенных на развитие интернет-сайта УДП. Тем временем Верховный суд (ВС) отменил приговор по первому, направив материалы на новое рассмотрение», — сообщает издание . Надраги ранее осудили на пять лет за злоупотребление должностными полномочиями во время выполнение госконтракта по обеспечению УДП новым программным обеспечением. Материалы нового уголовного дела по части первой статьи 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы») поступили судье Алексею Криворучко. Первое заседание назначено на конец мая. Вместе с Надраги по делу проходят учредитель петербургского ООО «Диаком» Игорь Дыба и бывшая сотрудница ООО «Лаборатория творчества» Рина Мазуров. Сам Надраги сейчас находится в СИЗО. Оба уголовных дела в отношении него были возбуждены по материалам одной проверки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тверском суде Москвы начинается процесс по второму делу в отношении экс-начальника управления информации и связи управления делами президента России (УДП) Виталия Надраги. Бывшего чиновника подозревают в пропаже двух миллионов рублей, выделенных на развитие сайта УДП. Об этом пишет «Коммерсант». «Сейчас в Тверском суде столицы начинается процесс по второму делу в отношении экс-чиновника — о пропаже 2 млн руб., выделенных на развитие интернет-сайта УДП. Тем временем Верховный суд (ВС) отменил приговор по первому, направив материалы на новое рассмотрение», — сообщает издание. Надраги ранее осудили на пять лет за злоупотребление должностными полномочиями во время выполнение госконтракта по обеспечению УДП новым программным обеспечением. Материалы нового уголовного дела по части первой статьи 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы») поступили судье Алексею Криворучко. Первое заседание назначено на конец мая. Вместе с Надраги по делу проходят учредитель петербургского ООО «Диаком» Игорь Дыба и бывшая сотрудница ООО «Лаборатория творчества» Рина Мазуров. Сам Надраги сейчас находится в СИЗО. Оба уголовных дела в отношении него были возбуждены по материалам одной проверки.