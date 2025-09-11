РБК: «Балтийский лизинг» хочет купить «Росгосстрах» у ВТБ

Компания «Балтийский лизинг», входящая в топ-5 российских лизинговых компаний, хочет приобрести страховую компанию «Росгосстрах» у группы ВТБ. Об этом сообщили три источника на страховом рынке. Заявка «Балтийского лизинга» по сделке уже направлена на согласование в Банк России.

«Компания „Балтийский лизинг“ рассматривает возможность покупки РГС. Сейчас обсуждаются различные варианты и архитектура возможной сделки. На данный момент решения о финальной структуре сделки еще не принято», — заявил РБК представитель кредитной организации.

По словам источника, «Балтийский лизинг» планирует финансировать покупку за счет кредитных средств. Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что сделка находится на финальном этапе — ее могут завершить в сентябре или отменить совсем.

Основанная в 1921 году компания «Росгосстрах» считается самым старым страховщиком на российском рынке. В конце 2022 года она вошла в состав группы ВТБ в результате приобретения активов банка «ФК Открытие».

