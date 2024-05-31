Развлечения Знаменитости Биологическая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца 31 мая 2024 в 09:00 Размер текста - 17 + Шайло официально отказалась от фамилии отца Фото: Mario Cartelli/Zuma/TASS Биологическая дочь голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло сразу после того, как ей исполнилось 18 лет, решила отказаться от фамилии отца. Об этом сообщает портал TMZ. «Это была одна из первых вещей, которые Шайло хотела сделать, став взрослой», — пишут авторы TMZ. Отмечается, что просьба о смене фамилии в ближайшем времени будет рассмотрена судом. Шайло — первый биологический ребенок Джоли и Питта. Она родилась в 2006 году и была в центре внимания родителей с первого дня. Всего у экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей: трое приемных и трое биологических. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Биологическая дочь голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло сразу после того, как ей исполнилось 18 лет, решила отказаться от фамилии отца. Об этом сообщает портал TMZ. «Это была одна из первых вещей, которые Шайло хотела сделать, став взрослой», — пишут авторы TMZ. Отмечается, что просьба о смене фамилии в ближайшем времени будет рассмотрена судом. Шайло — первый биологический ребенок Джоли и Питта. Она родилась в 2006 году и была в центре внимания родителей с первого дня. Всего у экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей: трое приемных и трое биологических. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям