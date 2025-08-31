NI: США важно спровоцировать конфликт России и Китая, положив конец СВО

Укрепление военно-морского партнерства между Китаем и Россией может значительно повлиять на баланс сил в Южно-Китайском море и в целом на мировую геополитику. Эксперты указывают, что тесное взаимодействие двух государств в военной сфере вынуждает США пересматривать подход к дипломатии в условиях формирования трехполюсной мировой системы. Об этом сообщает издание The National Interest.
«Из двух противоборствующих держав очевидно, какая из них представляет более долгосрочную угрозу. Если Вашингтон не положит конец конфликту на Украине и не попытается вписать Россию в новую систему (и тем самым не вернет Китай и Россию к их исторической вражде), Америка окажется в меньшинстве по всей Евразии», — сообщается в издании.
Растущее сотрудничество России и Китая в военно-морской сфере способно изменить существующий баланс сил не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и на глобальном уровне. Подчеркивается, что активность подводных лодок в Южно-Китайском море уже вызывает обеспокоенность у соседних стран. При этом США призываются к более гибкой дипломатии, чтобы не допустить дальнейшей консолидации двух крупнейших соперников и сохранить свое влияние в Евразии.
Вопрос усиления военного сотрудничества между Россией и Китаем становится особенно актуальным на фоне саммита ШОС в Тяньцзине, где обсуждается необходимость укрепления оборонной составляющей организации. Ранее эксперты отмечали, что ШОС традиционно фокусировалась на политике, экономике и гуманитарных вопросах, однако изменение геополитической ситуации и давление со стороны США подталкивают участников к пересмотру приоритетов в пользу безопасности.
