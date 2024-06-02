Пожар на НПЗ в Коми ликвидирован

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Пожар на ул. Чердынская 38. Пермь, дым, многоэтажка, пожар, возгарание
В результате пожара погибли два человека (архивное фото) Фото:

Пожар, случившийся 2 июня на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте Республике Коми, ликвидирован. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«В 19.30 (по мск) пожар ликвидирован», — говорится в сообщении министерства. Уточняется, что из-за возгорания погибли два работника подрядной организации. Также есть один пострадавший, который находится в тяжелом состоянии.

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Пожар, случившийся 2 июня на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте Республике Коми, ликвидирован. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. «В 19.30 (по мск) пожар ликвидирован», — говорится в сообщении министерства. Уточняется, что из-за возгорания погибли два работника подрядной организации. Также есть один пострадавший, который находится в тяжелом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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