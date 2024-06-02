Пожар на НПЗ в Коми ликвидирован

02 июня 2024 в 21:48 Размер текста - 17 +

В результате пожара погибли два человека (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пожар, случившийся 2 июня на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте Республике Коми, ликвидирован. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. «В 19.30 (по мск) пожар ликвидирован», — говорится в сообщении министерства. Уточняется, что из-за возгорания погибли два работника подрядной организации. Также есть один пострадавший, который находится в тяжелом состоянии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожар, случившийся 2 июня на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте Республике Коми, ликвидирован. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. «В 19.30 (по мск) пожар ликвидирован», — говорится в сообщении министерства. Уточняется, что из-за возгорания погибли два работника подрядной организации. Также есть один пострадавший, который находится в тяжелом состоянии.