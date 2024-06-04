Признавшего злоупотребление генерала МЧС Волынкина отпустили из СИЗО

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Представители прокуратуры не возражали против изменения меры пресечения на не связанную с реальным лишением свободы
Представители прокуратуры не возражали против изменения меры пресечения на не связанную с реальным лишением свободы Фото:

Из СИЗО под домашний арест перевели отстраненного от должности начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина. Основанием для смягчения меры пресечения стала в том числе позиция представителя Генпрокуратуры. В сентябре 2023 года Волынкина задержали за подозрения в злоупотреблении полномочиями.

«Под домашний арест из СИЗО переведен Олег Волынкин. Основанием для этого стала в том числе позиция представителя Генпрокуратуры, который не только не возражал против продления ареста, но и считал, что квалификация действий признавшего свою вину Волынкина „явно завышена“ следствием», — пишет «Коммерсант».

Сообщалось, что Олега Волынкина задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Расследованием дела занимается Главное следственное управление СКР. Речь идет о событиях 2021 года.

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Из СИЗО под домашний арест перевели отстраненного от должности начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина. Основанием для смягчения меры пресечения стала в том числе позиция представителя Генпрокуратуры. В сентябре 2023 года Волынкина задержали за подозрения в злоупотреблении полномочиями. «Под домашний арест из СИЗО переведен Олег Волынкин. Основанием для этого стала в том числе позиция представителя Генпрокуратуры, который не только не возражал против продления ареста, но и считал, что квалификация действий признавшего свою вину Волынкина „явно завышена“ следствием», — пишет «Коммерсант». Сообщалось, что Олега Волынкина задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Расследованием дела занимается Главное следственное управление СКР. Речь идет о событиях 2021 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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