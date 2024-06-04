Признавшего злоупотребление генерала МЧС Волынкина отпустили из СИЗО

Из СИЗО под домашний арест перевели отстраненного от должности начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина. Основанием для смягчения меры пресечения стала в том числе позиция представителя Генпрокуратуры. В сентябре 2023 года Волынкина задержали за подозрения в злоупотреблении полномочиями.
«Под домашний арест из СИЗО переведен Олег Волынкин. Основанием для этого стала в том числе позиция представителя Генпрокуратуры, который не только не возражал против продления ареста, но и считал, что квалификация действий признавшего свою вину Волынкина „явно завышена“ следствием», — пишет «Коммерсант».
Сообщалось, что Олега Волынкина задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Расследованием дела занимается Главное следственное управление СКР. Речь идет о событиях 2021 года.
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