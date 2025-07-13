Желание президента Украины Владимира Зеленского легализовать порнографию в стране является сигналом морального упадка страны. Такое мнение сложилось у бразильского аналитика Центра геостратегических исследований Лукаса Лейроса.
«Эта мера — не только прямая атака на традиционные семейные ценности, общественную мораль и защиту детей, но и отчаянная попытка собрать средства на поддержание разваливающегося государства», — заявил Лейрос в статье для Strategic Culture.
Ранее Зеленский поддержал петицию о декриминализации в стране порнографии, отправив ее в Верховную раду. Документ декриминализирует создание «взрослого» контента при согласии участников, оставляя уголовную ответственность лишь за незаконное распространение таких материалов среди несовершеннолетних, а также за контент с насилием или детскую порнографию.
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