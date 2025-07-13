В Бразилии объяснили желание Зеленского легализовать в стране порно

Аналитик Лейрос: Зеленский хочет легализовать порнографию из-за отчаяния
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Западе осудили действия Зеленского
На Западе осудили действия Зеленского Фото:

Желание президента Украины Владимира Зеленского легализовать порнографию в стране является сигналом морального упадка страны. Такое мнение сложилось у бразильского аналитика Центра геостратегических исследований Лукаса Лейроса.

«Эта мера — не только прямая атака на традиционные семейные ценности, общественную мораль и защиту детей, но и отчаянная попытка собрать средства на поддержание разваливающегося государства», — заявил Лейрос в статье для Strategic Culture. 

Ранее Зеленский поддержал петицию о декриминализации в стране порнографии, отправив ее в Верховную раду. Документ декриминализирует создание «взрослого» контента при согласии участников, оставляя уголовную ответственность лишь за незаконное распространение таких материалов среди несовершеннолетних, а также за контент с насилием или детскую порнографию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Желание президента Украины Владимира Зеленского легализовать порнографию в стране является сигналом морального упадка страны. Такое мнение сложилось у бразильского аналитика Центра геостратегических исследований Лукаса Лейроса. «Эта мера — не только прямая атака на традиционные семейные ценности, общественную мораль и защиту детей, но и отчаянная попытка собрать средства на поддержание разваливающегося государства», — заявил Лейрос в статье для Strategic Culture.  Ранее Зеленский поддержал петицию о декриминализации в стране порнографии, отправив ее в Верховную раду. Документ декриминализирует создание «взрослого» контента при согласии участников, оставляя уголовную ответственность лишь за незаконное распространение таких материалов среди несовершеннолетних, а также за контент с насилием или детскую порнографию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...