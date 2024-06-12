Пенсионерам из районов Крайнего Севера компенсируют проезд к местам отдыха

Пенсионерам из районов Крайнего Севера (РКС) будут возвращены деньги за проезд до места отдыха и обратно, даже если маршрут отсутствует в реестре регулярных перевозок. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.
«[Ранее пенсионеры из РКС] получали компенсацию стоимости проезда только в транспорте, следующем по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении. … Теперь пенсионерам будут компенсироваться деньги, потраченные на весь маршрут к месту отдыха и обратно», — написано на сайте ведомства.
Инициатива была предложена в связи с тем, что во многих регионах, маршруты, занесенные реестре регулярных перевозок, просто отсутствуют. Из-за этого пенсионерам, проживающим в РКС, приходилось добираться на личном или ином транспорте без компенсации.
Из федерального закона, предусматривающего получение субсидии, при переезде из районов Крайнего Севера (РКС), могут убрать одно ограничение. Такой законопроект уже принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы.
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