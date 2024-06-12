Пенсионерам из районов Крайнего Севера компенсируют проезд к местам отдыха

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Генпрокуратура РФ инициировала полное возмещение проезда до мест отдыха пенсионерам из РКС
Генпрокуратура РФ инициировала полное возмещение проезда до мест отдыха пенсионерам из РКС Фото:

Пенсионерам из районов Крайнего Севера (РКС) будут возвращены деньги за проезд до места отдыха и обратно, даже если маршрут отсутствует в реестре регулярных перевозок. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

«[Ранее пенсионеры из РКС] получали компенсацию стоимости проезда только в транспорте, следующем по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении. … Теперь пенсионерам будут компенсироваться деньги, потраченные на весь маршрут к месту отдыха и обратно», — написано на сайте ведомства.

Инициатива была предложена в связи с тем, что во многих регионах, маршруты, занесенные реестре регулярных перевозок, просто отсутствуют. Из-за этого пенсионерам, проживающим в РКС, приходилось добираться на личном или ином транспорте без компенсации.

Из федерального закона, предусматривающего получение субсидии, при переезде из районов Крайнего Севера (РКС), могут убрать одно ограничение. Такой законопроект уже принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы.

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Пенсионерам из районов Крайнего Севера (РКС) будут возвращены деньги за проезд до места отдыха и обратно, даже если маршрут отсутствует в реестре регулярных перевозок. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России. «[Ранее пенсионеры из РКС] получали компенсацию стоимости проезда только в транспорте, следующем по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении. … Теперь пенсионерам будут компенсироваться деньги, потраченные на весь маршрут к месту отдыха и обратно», — написано на сайте ведомства. Инициатива была предложена в связи с тем, что во многих регионах, маршруты, занесенные реестре регулярных перевозок, просто отсутствуют. Из-за этого пенсионерам, проживающим в РКС, приходилось добираться на личном или ином транспорте без компенсации. Из федерального закона, предусматривающего получение субсидии, при переезде из районов Крайнего Севера (РКС), могут убрать одно ограничение. Такой законопроект уже принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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