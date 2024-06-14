Miami Herald: жителей Флориды заворожил проход российских кораблей к Кубе

Жители Флориды в США с помощью онлайн-сервисов следили за группой кораблей российского флота, которые проходили недалеко от территории штата по пути на базу на Кубе. Об этом сообщает издание Miami Herald.
«Когда флотилия российских кораблей прошла недалеко от берегов Южной Флориды, некоторые жители были заворожены ими и следили за судами, используя специализированные сервисы. Карты, взятые из этих программ, начали распространяться в социальных сетях», — сообщает издание.
Корабельная группа с фрегатом «Адмирал Горшков» и атомной подводной лодкой «Казань» прибыла на Кубу 12 июня. После этого США направили к этой территории атомную подлодку USS Helena. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал заход кораблей РФ, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ни у кого нет повода для беспокойства из-за данного события.
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