Трампа взбесили российские корабли у границ США

Бывший президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство ситуацией, связанной с прибытием кораблей Военно-морского флота РФ в порт Гаваны. Он считает это событие неприемлемым и немыслимым, особенно в контексте близости к побережью Флориды.
«Мы хотим видеть, что вооруженные силы мощные, что деньги не тратят попусту по всему миру. Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся. Это немыслимо», — заявил Трамп после встречи с республиканскими законодателями в Вашингтоне. Его слова прозвучали в эфире youtube-канала The Times.
Эти комментарии были сделаны на фоне завершения российскими военными кораблями учений и их прибытия в Гавану, которое было зафиксировано 12 июня. Как сообщало Минобороны России, в состав отряда входили фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».
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