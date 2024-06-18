«Сбер» предупредил о фейковом приложении в App Store

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"Сбер" направил запрос на блокировку приложения "Сбер: новый доступ в Сбол"
"Сбер" направил запрос на блокировку приложения "Сбер: новый доступ в Сбол" Фото:

«Сбер» оповестил об обнаружении поддельного приложения в App Store. Оно называется «Сбер: новый доступ в Сбол».

«Фейковое приложение в App Store называется „Сбер: новый доступ в Сбол“», — передает сообщение банка РИА Новости. Там добавили, что поддельное приложение банка было обнаружено вскоре после выпуска официальной версии. В пресс-службе банка также сообщили, что уже был подан запрос на его блокировку, и просят клиентов воздержаться от загрузки данного приложения.

«Сбер» 18 июня выпустил новое приложение «Умный онлайн» в App Store. Представители банка рекомендуют скачать его как можно скорее из-за возможной блокировки. Скоро старые версии приложения будут отключены из-за обновлений. Ранее приложения банка удалялись из-за западных санкций.

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«Сбер» оповестил об обнаружении поддельного приложения в App Store. Оно называется «Сбер: новый доступ в Сбол». «Фейковое приложение в App Store называется „Сбер: новый доступ в Сбол“», — передает сообщение банка РИА Новости. Там добавили, что поддельное приложение банка было обнаружено вскоре после выпуска официальной версии. В пресс-службе банка также сообщили, что уже был подан запрос на его блокировку, и просят клиентов воздержаться от загрузки данного приложения. «Сбер» 18 июня выпустил новое приложение «Умный онлайн» в App Store. Представители банка рекомендуют скачать его как можно скорее из-за возможной блокировки. Скоро старые версии приложения будут отключены из-за обновлений. Ранее приложения банка удалялись из-за западных санкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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