«Сбер» предупредил о фейковом приложении в App Store

«Сбер» оповестил об обнаружении поддельного приложения в App Store. Оно называется «Сбер: новый доступ в Сбол».
«Фейковое приложение в App Store называется „Сбер: новый доступ в Сбол“», — передает сообщение банка РИА Новости. Там добавили, что поддельное приложение банка было обнаружено вскоре после выпуска официальной версии. В пресс-службе банка также сообщили, что уже был подан запрос на его блокировку, и просят клиентов воздержаться от загрузки данного приложения.
«Сбер» 18 июня выпустил новое приложение «Умный онлайн» в App Store. Представители банка рекомендуют скачать его как можно скорее из-за возможной блокировки. Скоро старые версии приложения будут отключены из-за обновлений. Ранее приложения банка удалялись из-за западных санкций.
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