Австралийские ученые нашли продукт, который поможет быстро похудеть

Включение орехов в диету для снижения веса не только не мешает процессу похудения, но и, наоборот, способствует ему. Об этом сообщила профессор из Университета Южной Австралии, ведущий автор исследования Элисон Коутс.
«На самом деле орехи богаты полезными ненасыщенными жирами, растительными белками и пищевыми волокнами, которые играют роль в обеспечении чувства сытости и снижении избыточного потребления калорий», — сообщила Коутс, слова передает «Ридус». Люди, регулярно включавшие в свой рацион от 42 до 84 грамм орехов, демонстрировали значительно более успешные результаты по снижению веса по сравнению с теми, кто придерживался диеты с ограничением калорийности, исключая орехи.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог Надежда Шпак сообщила, что кето-диета, похудение на гречке и интервальное голодание являются опасными для организма человека способами снизить вес. По ее словам, кето-диета повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а интервальное голодание может спровоцировать расстройство пищевого поведения (РПП).
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