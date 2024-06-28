В России официально утвердили новый праздник

День математика будет проходить 1 декабря
В России официально установлен праздник Дня математика. Соответствующий указ опубликовало Минпросвещения РФ.
«Установить профессиональный праздник — День математика и определить дату его празднования — 1 декабря», — говорится в распоряжении. Документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.
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