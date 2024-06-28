В России официально утвердили новый праздник

В России официально утвердили День математика

28 июня 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

День математика будет проходить 1 декабря Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В России официально установлен праздник Дня математика. Соответствующий указ опубликовало Минпросвещения РФ. «Установить профессиональный праздник — День математика и определить дату его празднования — 1 декабря», — говорится в распоряжении. Документ размещен на сайте официального публикования правовых актов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России официально установлен праздник Дня математика. Соответствующий указ опубликовало Минпросвещения РФ. «Установить профессиональный праздник — День математика и определить дату его празднования — 1 декабря», — говорится в распоряжении. Документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.