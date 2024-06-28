В России официально утвердили новый праздник

В России официально утвердили День математика
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День математика будет проходить 1 декабря Фото:

В России официально установлен праздник Дня математика. Соответствующий указ опубликовало Минпросвещения РФ.

«Установить профессиональный праздник — День математика и определить дату его празднования — 1 декабря», — говорится в распоряжении. Документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

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В России официально установлен праздник Дня математика. Соответствующий указ опубликовало Минпросвещения РФ. «Установить профессиональный праздник — День математика и определить дату его празднования — 1 декабря», — говорится в распоряжении. Документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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